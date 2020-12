Scompare improvvisamente in Lettonia Kim Ki-duk, a soli 59 anni, per complicazioni legate al Covid-19. Il regista era giunto nel paese baltico a fine novembre, a quanto riporta il sito lettone Delfi.lv, per acquistare una casa nella città balneare di Jurmala. Dal 5 dicembre però, le persone del suo staff avevano perduto i contatti con lui. Poi la notizia della morte, confermata da Vitaly Mansky, direttore dell’ArtDocFest della capitale Riga. Le cause della morte, avvenuta in ospedale poco dopo la mezzanotte di venerdì all’una e venti, sarebbero appunto da addebitare al Covid.

Con Kim Ki-duk, che avrebbe compiuto sessant’anni il prossimo 20 dicembre (era nato a Bonghwa nel 1960, in Corea del Sud), se ne va una delle figure più prestigiose del cinema orientale del nuovo millennio. Regista, sceneggiatore, produttore, aveva vinto il Leone D’Oro nel 2012 con Pietà, il Leone d’argento con Ferro 3 nel 2004, l’Orso d’argento al Berlino nello stesso anno con La Samaritana e la sezione Un certain regard di Cannes nel 2011 con Arigard.

Aveva una formazione non accademica, composita e irregolare. Iscrittosi a una scuola professionale con l’obiettivo di impiegarsi nel settore agricolo aveva poi abbandonato gli studi per ragioni familiari, arruolandosi nell’esercito. Poi gli interessi artistici ebbero la meglio e Kim Ki-duk partì per l’Europa, a Parigi, dove sbarca il lunario con l’attività di pittore e comincia a metter mano a qualche sceneggiatura. Il ritorno in patria coincide con la vittoria del premio della Korea Film Commission per la migliore sceneggiatura, con Jaywalking, dando quindi inizio a una carriera, da allora in poi, nel segno del cinema.

Dall’esordio alla regia di Kim Ki-duk del 1996, con Crocodile, una sconsolata storia su un mondo di marginali, prese corpo la sua poetica dallo stile originale, che tiene insieme una rappresentazione della violenza dura e sgradevole ma con sorprendenti accensioni quasi romantiche e un realismo, o meglio iperrealismo, che convive con una tendenza all’astrazione di notevole accuratezza visiva. È la partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia con L’Isola nel 2000 a rivelarlo al pubblico occidentale, grazie al clamore di un film provocatorio su sesso, violenza e repressione, ma in cadenze controllate da cinema d’autore.

Il cinema di Kim Ki-duk si precisa con un gruppo di film che sono i suoi più noti, a cui arride il plauso della critica e il successo nelle kermesse festivaliere: Primavera, estate, autunno, inverno… e ancora primavera (2003), La samaritana e Ferro 3 – La casa vuota (entrambi del 2004), in cui lo stile si fa più rarefatto, di volta in volta attento alla dimensione temporale, alla rappresentazione del paesaggio, con personaggi taciturni e una visione zen che però non diventa mai distaccata, perché dietro lo sguardo compassato si annidano sempre tensioni e un’idea della violenza come tratto costitutivo della natura umana.

Un incidente accaduto sul set di Dream (2008), che quasi costò la vita all’attrice Lee Na-yeong, è la causa del rallentamento della sua attività. Per tre anni Kim-Ki-duk non firma un film fino ad Arirang (2011), docufiction di cui è protagonista lo stesso regista, che confessa il perché del suo lungo stop, legato appunto all’incidente, aggiungendo una parte romanzesca in cui per superare l’impasse creativa si arma di una pistola, deciso a farsi giustizia. L’anno dopo giunge il Leone d’Oro di Pietà, che torna a una rappresentazione cupa e sconsolata della società sudcoreana, tra cupidigia materiale e atrocità. Sulla stessa linea una regia più recente, One On One (2014), in cui la vicenda incentrata sulle torture perpetrate da un commando paramilitare ai danni di chi si era reso colpevole dell’assassinio di una ragazza sorregge una denuncia in cadenze di metafora della corrotta classe dirigente del paese. Il Prigioniero Coreano (2017) costituì la sua ultima partecipazione a Venezia, un film nel quale, come in un lavoro di quindici anni prima, Guardia Costiera (2002), torna a riflettere sul rapporto tra le due Coree, con uno sguardo dalla parte degli ultimi.