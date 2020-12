Un altro portabandiera particolarmente atteso è il OnePlus 9, che dovrebbe essere presentato nel mese di marzo. Come riportato da ‘gizchina.com‘, la linea sarà probabilmente lanciata prima della prossima primavera, con un leggero anticipo rispetto a quanto si era veridicato con i OnePlus 8 e 8 Pro l’anno scorso, arrivati per metà aprile. Dei OnePlus 9 finora è stato detto saranno equipaggiati con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, che saranno anche resistenti all’acqua ed alla polvere per la presenza della certificazione IP68. In realtà, volendo essere precisi, l’impermeabilità dovrebbe essere garantita solo per il OnePlus 9 Pro, come successo l’anno scorso per la line-up 8. I dispositivi si dice avranno schermi da 6.55 e 6.8 pollici, con ricarica rapida a 65W e ricarica wireles a 40W (scontata anche l’innesto degli altoparlanti stereo).

I OnePlus 9 non soo gli unici top di gamma ad essere presentati prima rispetto alla tradizionale tabella di marcia, visto che verranno anticipati, e di molto anche, dai Samsung Galaxy S21, di cui proprio stamattina è stata resa nota la data di lancio ufficiale, fissata per il prossimo 14 gennaio (almeno stando a quanto riferito da uno dei più grandi rivenditori del mercato indiano). Se le suoneranno di santa ragione i due flagship, che dovranno entrambi vedersela anche con gli iPhone 12, in vendita già da diverse settimane e con una crescente domanda per quanto riguarda i modelli Pro e Pro Max (la disponibilità per la consegna a casa dei due melafonini più costosi non resta prevista per l’Italia prima dell’8 gennaio, mentre tutte le varianti possono già essere acquistate in negozio).

Al momento sembrano essere questi i top di gamma destinati a regnare nella prima parte del 2021, e magari anche oltre, in attesa di capire come evolverà la questione relativa ai Huawei P50 dopo l’elezione di Biden (che magari potrebbe favorire il decadimento del ban USA nei confronti del produttore cinese).