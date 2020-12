Molti di voi lo sapranno già, mentre altro lo stanno scoprendo solo adesso proprio grazie a questo post: Adobe Flash Player chiuderà definitivamente i battenti il prossimo 31 dicembre, dopo anni di onorato servizio tra gli affollati vicoli del web. Adobe ha infatti deciso di interrompere il supporto alla piattaforma dopo le tante e legittime polemiche che l’hanno coinvolta, dovute alle troppe falle di sicurezza presenti.

Prima di dire addio all’utenza, Adobe Flash Player è andato comunque ad aggiornarsi nelle ultime ore con un ultimo update, che introduce una serie di novità da inevitabile “canto del cigno”. La notizia arriva dalle pagine del portale Slashgear, che di conseguenza comunica il changelog ufficiale diffuso dall’azienda – potete recuperarlo collegandovi a questo indirizzo -, a dire il vero piuttosto striminzito.

Più nello specifico, si tratta della correzione di una manciata di bug che rendono instabile il funzionamento, mentre sul blog ufficiale di Adobe si legge chiaramente che “questo è l’ultimo aggiornamento programmato di Flash Player per tutte le regioni al di fuori della Cina continentale”. Il post è anche un modo per ringraziare tutti coloro che hanno supportato ed utilizzato i contenuti Flash negli ultimi anni, e fa pure da reminder per i prossimi eventi che coinvolgeranno la diffusissima piattaforma – ormai divenuta obsoleta:

Adobe non supporterà più Flash Player dopo il 31 Dicembre 2020 e bloccherà l’esecuzione dei contenuti in Flash a partire dal 12 Gennaio 2021. Consigliamo vivamente a tutti gli utenti di disinstallare immediatamente Flash Player per proteggere i propri sistemi.

Adobe Flash Player è allora pronto a salutarci, superato da altri servizi come HTML5, JavaScript e CSS, che svolgono le stesse funzioni ma con meno vulnerabilità. Siete pronti a dirgli addio? Per dubbi o domande non esitate a scriverci nella sezione dei commenti poco più in basso, vi risponderemo il prima possibile per aiutarvi.