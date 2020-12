“Affronta chi sei e libera il tuo potere”: Fate The Winx Saga, serie tv live action basata sul celebre cartone Winx Club, ha finalmente una data di debutto. Annunciata lo scorso anno, l’atteso adattamento televisivo, frutto di una co-produzione italo-britannica, vede Iginio Straffi, ideatore dell’opera originale, nei panni di produttore esecutivo insieme a Brian Young, Kris Thykier e Judy Couninhan.

La storia di Fate The Winx Saga segue le vicende di una scuola per fate, Alfea, nascosta ad occhio umano. L’istituto addestra le giovani e aspiranti fate nelle arti magiche da migliaia di anni, e tra le sue studentesse c’è Bloom. Cresciuta tra gli esseri umani, è testarda, gentile, ma con un potere magico pericoloso, in grado di distruggere entrambi i mondi. Oppure salvarli. Per gestirlo, deve controllare le proprie emozioni. Bloom può diventare una delle fate più potenti mai esistite, il problema è che è solo un’adolescente. Quanto potrà essere complicato?

Nel ruolo di Bloom troviamo Abigail Cowen (vista ne Le Terrificanti Avventure di Sabrina), mentre il resto del cast comprende tutti attori semi o esordienti: Danny Griffin nei panni di Sky; Hannah van der Westhuysen è Stella; Elisha Applebaum interpreta Musa; Freddie Thorp è Riven; Precious Mustapha è Aisha; Eliot Salt nel ruolo di Terra; Sadie Soverall è Beatrix; Theo Graham è Dane; e Jacob Dudman nella parte di Sam.

Le Winx Club sono state sinonimo di grande successo per l’Italia; dopo il debutto nel 2004, il cartone animato è stato venduto in circa 150 paesi, generando un vero e proprio franchise, al quale appartengono un omonimo fumetto, una trilogia di film d’animazione, svariati live show, un parco a tema ed un ampio reparto di merchandising. Al momento sono state prodotte otto stagioni. La serie tv riuscirà a replicare il successo?

Fate The Winx Club sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 gennaio 2021.

Ecco il trailer in italiano:

Insieme alla data di debutto e al trailer originale, Netflix ha rilasciato anche le prime immagini di alcuni dei protagonisti: