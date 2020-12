La prossima notte sarà parecchio lunga per gli appassionati di videogiochi, in virtù dello streaming dei The Game Awards 2020. L’evento dell’anno che assegna le ambite statuette del mondo videoludico deve per forza di cose piegarsi alla straordinarietà delle condizioni sanitarie mondiali. E quindi il tutto prenderà il via sotto forma di collegamento telematico.

Nulla impedirà allo show però di prendere la piega che meglio credono gli organizzatori, che comunque non si sono fatti mancare niente. Ok, non ci sarà alcun red carpet ad accogliere le star che animeranno la serata, ma di carne messa sul fuoco ce ne sarà comunque un bel po’. E tutta bella cicciosa.

Streaming The Game Awards 2020, cosa bolle in pentola?

Tra i nomi che spuntano tra i candidati dei diversi settori dedicati spicca numerose volte quello di The Last of Us Part 2. Il gioco di Naughty Dog, come era lecito aspettarsi, proverà a fare la parte del corsaro, con lo streaming dei The Game Awards 2020 che probabilmente lo vedrà svettare vincitore in diverse categorie.

Non sarà però una notte dedicata solo ai riconoscimenti quella che prenderà il via poco dopo la mezzanotte. Lo streaming dei The Game Awards 2020 sarà infatti il momento perfetto per svelare al pubblico qualche primizia futura. Diversi sono infatti i team di sviluppo che si sono preparati per portare sul palco digitale dell’evento le proprie creature.

Le stesse Sony e Microsoft hanno allertato i propri fan di tenere gli occhi bene aperti, in vista di annunci legati alla next gen. Sarà dunque questo il momento ideale per avere il polso della situazione relativo a quello che bolle in pentola per il prossimo futuro.

Seguire l’evento dei The Game Awards sarà invece assai semplice. Basterà infatti recarsi sui social dedicati all’evento per ottenere tutti i canali che permetteranno la fruizione dello spettacolo. Per comodità, vi lasciamo in questo stesso articolo il link con il player di Youtube. Il tutto prenderà il via con un pre-show di una trentina di minuti, alle 00.30, che anticiperà la portata principale prevista a partire dall’1.00.