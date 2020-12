Massima attenzione oggi 10 dicembre a proposito dei nuovi problemi Unicredit. Le segnalazioni sono iniziate poco prima delle 10 e, al momento della pubblicazione del nostro articolo, non ci sono ancora gli estremi per parlarvi di down. Come sempre avviene in circostanze di questo tipo, è necessario tenere gli occhi aperti per comprendere se ci si ritrovi isolati o meno, indipendentemente dall’eventuale possibilità di accedere o meno alla propria area utenti. Di sicuro, la situazione in questi minuti appare molto più gestibile rispetto a quella che vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine.

I problemi Unicredit del 10 dicembre, ma è presto per parlare di down

Dunque, i problemi Unicredit di oggi 10 dicembre potrebbero essere tranquillamente circoscritti ad una determinata area geografica o a specifici sistemi di accesso alla piattaforma, ma è chiaro che sotto questo punto di vista ne sapremo di più solo nel corso delle prossime ore. Resta il fatto che su Down Detector potete seguire in tempo reale l’evoluzione dei fatti, sperando ovviamente che il disservizio per i clienti possa rientrare nel più breve tempo possibile dopo quello che abbiamo raccolto dopo pranzo.

Secondo i primi feedback che ho avuto modo di raccogliere stamane, comunque, i problemi Unicredit dovrebbero palesarsi al mondo del login. Resto in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff, utili per fare chiarezza sul disservizio riscontrato da parte dei clienti stamane. A voi come vanno le cose? Avete notato qualcosa di strano? Fatecelo sapere, lasciando magari un commento a fine articolo.

Aggiornamento ore 11:13. La situazione pare stia rientrando e in questi minuti i problemi Unicredit sono decisamente sotto controllo. Vedremo come evolverà la situazione in giornata, sperando che il disservizio sia archiviato una volta per tutte.