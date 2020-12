Gli appassionati di sparatutto in prima persona lo sapranno già, CoD Black Ops Cold War è già disponibile per l’acquisto su un po’ tutte le piattaforme in commercio, comprese le console next-gen di Sony e Microsoft. Questo significa che l’ultimo capitolo della celebra saga sparacchina a marchio Activision può essere giocato degli utenti su PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, tutte travolte da atmosfere e campi di battaglia della Guerra Fredda.

Un titolo, l’FPS realizzato dai ragazzi di Treyarch, che ha colpito in positivo tanto la stampa quanto il pubblico. E che, come accade per tutte le iterazioni di Call of Duty, sta già ricevendo patch e aggiornamenti per introdurre elementi inediti e all’occorrenza che risolvere bug ed errori riscontrati dalla community. Proprio l’ultimo tra quelli pubblicati era andato a preparare CoD Black Ops Cold War all’inizio della Stagione 1 – che ovviamente si integrerà del tutto con la Battaglia Reale gratuita di Call of Duty Warzone -, ma aveva pure sporcato l’esperienza con tutta una serie di criticità, a cui il publisher americano ha volto rispondere nelle ultime ore rilasciando un ulteriore e provvidenziale update.

Già disponibile su tutte le piattaforme, l’aggiornamento va a correggere diversi aspetti del videogame. Ritorna innanzitutto attiva la possibilità di votare le diverse mappe all’interno delle Playlist in cui la funzione era stata accidentalmente disabilitata, mentre Nuketown ’84 fa ritorno nella lista delle mappe della modalità Zombie. La patch di CoD Black Ops Cold War introduce inoltre anche alcuni fix e miglioramenti all’esperienza utente, come potete verificare voi stessi sul sito ufficiale del titolo a questo indirizzo. A chiudere, sappiamo la nuova patch ha inoltre aggiunto Miami all’elenco delle mappe abilitate a scontri 12v12, che già include Crossroads, Armada e Cartel.

Cosa ne dite, anche voi siete tra quelli che stanno gradendo combattere nel nuovo capitolo di Call of Duty? Ditecelo nei commenti!