L’appuntamento con Cyberpunk 2077 era stato a lungo atteso da parte della community dei videogiocatori. E finalmente, a partire dalla giornata odierna, potrà avvenire. Un incontro dalle grandi ambizioni, viste le premesse che hanno accompagnato la marcia d’avvicinamento del gioco agli scaffali. E con un team di sviluppo del calibro di CD Projekt RED le aspettative non potevano che essere altissime.

Sembra però che non tutto stia filando per il verso giusto, a ridosso del rilascio del gioco. In particolar modo, a manifestare problematiche prestazionali, sarebbero le console di vecchia generazione. La risposta di PS4 e Xbox One parrebbe non essere all’altezza delle aspettative, o meglio, non al pari delle piattaforme next gen.

Cyberpunk 2077 e i limiti della old gen

Numerosi sono i pareri che arrivano da chi ha avuto modo di mettere le mani in anticipo su una copia di Cyberpunk 2077. E c’è da ravvisare purtroppo che proprio le edizioni PS4 e Xbox One dello stesso non riescano a scorrere in maniera fluida sugli schermi.

Era un po’ la preoccupazione più diffusa, quella che “l’eccessiva qualità” della produzione potesse affaticare gli hardware più anzianotti. Non a caso, le tre settimane di ulteriore ritardo rispetto alle previsioni di release precedenti erano per cercare di limare le imperfezioni su questo fronte.

Nonostante i sacrifici a cui il team di sviluppo è dovuto arrivare, tra riduzione degli elementi su schermo e modelli poligonali meno definiti, il risultato non è dei più incoraggianti. Non stiamo parlando di un gioco che non meriti di essere giocato, parliamoci chiaro. Semplicemente di un prodotto videoludico che non riesce a garantire gli stessi standard (altissimi) che arrivano invece dal fronte next gen, su PS5 e Xbox Series X (oltre che sui PC di ultima generazione).

Meglio dunque pazientare e attendere che una patch ad hoc che limi le asperità. E riesca a offrire un’esperienza ludica adeguatamente confortevole.