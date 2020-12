Se l’anteprima dei video YouTube in WhatsApp non si visualizza nelle ultime ore, direttamente in chat, c’è un motivo: ci sono problemi in corso per la visualizzazione dei filmati e l’anomalia sarebbe globale, per buona parte degli utenti del servizio sparsi in ogni parte del mondo. La conferma delle difficoltà ci viene fornita da un informatore d’eccezione come WAbetaInfo, attraverso un suo tweet degli ultimi minuti.

Va subito detto che le anomalie non riguardano nello specifico utenti Android piuttosto che possessori di iPhone. Le difficoltà non dipendono insomma dalla versione del sistema operato di uno smartphone con la quale si usufruisce del servizio. Piuttosto sono in tanti a non visualizzare alcuna anteprima di riproduzione di un filmato in chat singole o di gruppo, nel momento in cui si tenta di avviarla. Piuttosto, per visionare il contenuto è necessario uscire da una conversazione e dunque visitare la specifica app Google.

Non è la prima volta che si verificano problemi di questo tipo. In effetti, già lo scorso luglio, la medesima anomalia si era presentata per tanti utenti in diversi paesi. In modo particolare, accadeva sempre che l’anteprima dei video YouTube in WhatsApp non potesse essere visualizzata in chat. In quel caso, un successivo aggiornamento del servizio sia per user Android che iOS (dunque possessori di iPhone) ha ripristinato la funzione.

Possiamo già auspicare quanto segue: gli sviluppatori dovrebbero lavorare celermente per la risoluzione delle difficoltà, magari mettendo a disposizione in pochissimo tempo un update del servizio. L’anteprima dei video YouTube in WhatsApp ripartirà solo quando qualche bug o errore di codice verrà superato proprio dagli esperti, magari pronti a collaborare con i loro alter ego in Google per la piattaforma di filmati di Mountain View.