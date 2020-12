Dispiace informarvi che il rilascio della MIUI 13 non è vicino come si poteva immaginare. Come riportato dal portale ‘gizchina.com‘, ci sarà prima un passaggio intermedio rappresentato dalla MIUI 12.5, che naturalmente dovrà precedere la distribuzione su larga scala della prossima interfaccia utente. Oltretutto, per ragioni relative ad alcuni bisogno di sviluppo su cui non si è indugiato di più, i lavori dedicati alla MIUI 12.5 sarebbero stati momentaneamente sospesi per i Redmi 10X, Redmi 10X Pro e Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, ed essere posticipata fino al 18 dicembre.

Le brutte notizie, del resto, erano arrivate anche nella giornata di ieri 9 dicembre, quando in questo articolo dedicato siamo stati costretti ad informarvi che i vari Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 e Redmi 6A non avrebbero più ricevuto la MIUI 12, in precedenza per essi confermata. La ragione è molto semplice: i suddetti dispositivi non riuscirebbero a garantire prestazioni sufficientemente adeguate una volta aggiornati all’ultima major-release della MIUI (che, come sappiamo, richiede risorse non indifferenti per poter girare al meglio).

Per evitare di perderci tra le tante informazioni, eccovi un veloce riepilogo di quanto fin qui detto: prima della MIUI 13, non così vicina come si pensava, ci sarà spazio per il passaggio intermedio alla MIUI 12.5, il cui sviluppo della versione beta è temporaneamente sospeso per i Redmi 10X, Redmi 10X Pro e Redmi K30 Extreme Commemorative Edition (le cose resteranno queste almeno fino al 18 dicembre). Il discorso è del tutto diverso per quanto riguarda i Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 e Redmi 6A, che in un primo momento avevano ricevuto l’idoneità per la ricezione della MIUI 12, salvo poi il produttore cinese tornare sui propri passi e cancellarne l’aggiornamento per prestazioni insufficienti. Se qualcosa non dovesse esservi chiaro, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.