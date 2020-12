Stamane non funziona Facebook Messenger, almeno stando al test che ho avuto modo di effettuare in questi minuti. Una sorta di down, che a quanto pare viene riscontrato da diversi utenti oggi 10 dicembre, a distanza di qualche mese dalle novità apportate alla piattaforma, stando almeno al nostro articolo di settembre. In particolare, come ho avuto modo di constatare pochi minuti fa, aprendo l’app sia da smartphone, sia dalla versione desktop, appare un chiaro messaggio di errore: “Connessione internet assente“. Anomalia simile la stiamo riscontrando anche su Instagram, come potete notare dal nostro articolo dedicato.

Non funziona Facebook Messenger coi problemi del 10 dicembre

In particolare, vi confermo che non funziona Facebook Messenger anche alla luce delle segnalazioni che ho trovato su Down Detector, con una curva che si è innalzata improvvisamente attorno alle 11 di oggi 10 dicembre. Un disservizio che la dice lunga sulla situazione che viene vissuta in questi minuti in Italia. Seppur ci siano tante altre soluzioni alternative per chattare in tempo reale, di sicuro si tratta di una questione che va risolta nel più breve tempo possibile.

Al momento non abbiamo informazioni ufficiali sul potenziale down del 10 dicembre, ma è chiaro che non funziona Facebook Messenger stamane. Anche a voi appare il messaggio con “Connessione Internet assente”? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in modo da capire quanto sia diffuso il disservizio che anche io sto riscontrando questa mattina con la chat di Facebook. Sperando ovviamente che la situazione possa rientrare a stretto giro, come spesso avviene con il social network numero uno al mondo.

Aggiornamento ore 12.08: il disservizio è ancora riscontrabile aprendo Facebook Messenger e non a caso le segnalazioni stanno aumentando. Appena ci saranno comunicazioni ufficiali da parte dello staff, aggiornerò l’articolo di oggi per i nostri lettori.