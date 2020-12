Un modo curioso ed emblematico di osservare i trend dell’anno che sta per concludersi è fare riferimento alle indicazioni dei principali motori di ricerca. Se non stupisce che Parasite sia stato il film più cercato dell’anno, uno sguardo alle serie tv più cercate su Google nel 2020 offre un mix di sorprese e inevitabili certezze. Aver trascorso in casa lunghi mesi dell’anno, soprattutto nella scorsa primavera, ha dato una grossa spinta a produzioni che sarebbero poi diventate veri e propri fenomeni pop. Al resto ha pensato il fascino di grandi nomi e il successo già raggiunto da alcune serie tv nelle stagioni precedenti. Diamo dunque un’occhiata alla lista di serie tv più cercate su Google nel 2020.

Tiger King

Il 2020 è sembrato restringersi e dilatarsi a dismisura, e stranisce che Tiger King abbia debuttato soltanto il 20 marzo. La miniserie Netflix incentrata sulle vicende di Joseph Allen Maldonado-Passage, l’ormai famigerato Joe Exotic, ha conquistato il pubblico grazie all’eccentricità dei suoi personaggi, collezionando in poche settimane decine di milioni di visualizzazioni. A contraddistinguere la docuserie è il rapporto dinamitardo tra Joe Exotic, proprietario del G.W. Zoo di Wynnewood, in Oklahoma, e Carole Baskin, abituata a definirsi un’attivista per i diritti dei grandi felini ma considerata dallo stesso Exotic una rivale spietata, interessata soltanto al dominio del settore.

Cobra Kai

L’attrazione mai superata per Karate Kid spiega l’interesse suscitato da Cobra Kai, concepita come sequel/spin-off del successo cinematografico originale. Ospitata da YouTube per due stagioni, è stata poi rilevata da Netflix, aprendosi a un pubblico molto più ampio e conquistando un posto tra le serie tv più cercate su Google nel 2020. Le vicende sono ambientate a 34 anni di distanza dagli eventi del primo film di Karate Kid e seguono la vita di Johnny Lawrence (William Zabka), ormai un uomo di mezza età costretto a vivere di espedienti. Nel cast anche Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Mary Mouser (Sam LaRusso) e Tanner Buchanan (Robby Keene).

Ozark

Un consulente finanziario di Chicago arrotonda i guadagni con un secondo lavoro niente male: riciclare denaro sporco per i cartelli della droga messicani. Le cose, com’è naturale, vanno a rotoli molto presto. Sono queste le premesse di Ozark, il thriller Netflix che ha allontanato Jason Bateman dal mondo comedy per avvicinarlo a un’avventura adrenalinica e ricca di soddisfazioni. Tra le 32 nomination agli Emmy raccolte dalla serie in tre anni spiccano quelle allo strepitoso cast della serie, composto dallo stesso Bateman e dalle eccezionali Laura Linney (Wendy Byrde) e Julia Garner (Ruth Langmore).

The Umbrella Academy

Tra le serie tv più cercate del 2020 c’è anche The Umbrella Academy, una storia di supereroi – naturalmente – fuori dal comune, adottati dal miliardario Reginald Hargreeves. I sette fratelli, ispirati a un fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá, vengono radunati nella Umbrella Academy, prima di dividersi e ritrovarsi per fronteggiare criminalità e pericolose minacce. Il cast della serie riunisce Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Cinque), Justin H. Min (Ben), Elliot Page (Vanya).

La Regina degli Scacchi

A La Regina degli Scacchi sono bastati poco meno di due mesi per scalare la classifica delle serie tv più cercate su Google nel 2020. La storia di una campionessa nata, la cui carriera rischia di essere stroncata da dipendenze insormontabili da alcol e droga – e forse anche dalle spie russe –, inchioda allo schermo con la stessa palpitante energia di un buon thriller. Guidata dalla prova magistrale di Anya Taylor-Joy, La Regina degli Scacchi resiste ancora tra le serie più viste su Netflix, un momento di televisione impeccabile destinato a chiudersi senza una seconda stagione.

Little Fires Everywhere

L’amato romanzo Tanti Piccoli Fuochi di Celeste Ng trova nuova fortuna nell’adattamento televisivo curato per Amazon Prime Video da Liz Tigelaar, con Kerry Washington e Reese Witherspoon nei panni di coprotagoniste. Pur non essendo risultata tra le serie tv più amate da pubblico e critica, Little Fires Everywhere appare tra le produzioni più googlate dell’anno. Gli incendi cui il titolo fa riferimento devastano la casa della famiglia Richardson, ma anche i rapporti tra ciascuno dei suoi membri e con il resto della comunità, spaccata su una battaglia per l’adozione di una bambina e, in prospettiva, sui valori più strettamente legati a una certa visione della vita.

Outer Banks

Il serbatoio inestinguibile dei teen drama ha regalato al 2020 l’avventura della prima stagione di Outer Banks. In un contesto di contrapposizioni sociali e di classe si snodano le vicende di un gruppo di adolescenti alla ricerca di un tesoro. Amicizia, amore, dipendenza e inadeguatezza, emozioni tipiche dell’adolescenza, condiscono una storia di cui si attende su Netflix la seconda stagione.

Ratched

Successo clamoroso a prescindere dalla bocciatura della critica, Ratched finisce inevitabilmente tra le serie tv più cercate su Google nel 2020. La storia, concepita come un prequel anacronistico di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, segue i primi passi dell’infermiera Mildred Ratched – un’egregia Sarah Paulson – nel grottesco mondo degli istituti psichiatrici. Qui i malati, più cavie da laboratorio che individui da riabilitare e reinserire nella società, nascondono storie di patimenti che toccano nel profondo una Mildred Ratched sì manipolatrice, ma ancora lontana dalla malvagità indimenticabile del capolavoro cinematografico con Louise Fletcher e Jack Nicholson.

The Last Dance

La classifica delle serie tv più cercate su Google nel 2020 si conclude con The Last Dance, non una semplice docuserie per appassionati di basket ma la rievocazione di un momento sportivo indimenticabile. In ciascuno dei suoi episodi, infatti, The Last Dance ripercorre i passi di Michael Jordan e dei suoi Chicago Bulls verso la conquista del sesto titolo NBA nel 1998. Grazie a filmati d’archivio e materiali inediti, la serie svela agli appassionati i momenti sportivi più significativi di un’inconstrastata icona del basket e della sua insuperabile squadra, permettendo così di scoprire e collezionare curiosità su curiosità.

I trend di ricerca dell’anno svelano inoltre l’impatto emotivo profondo della morte di alcuni personaggi pubblici. C’è quella di Kobe Bryant, leggenda dell’NBA morta a gennaio con la figlia a seguito di un incidente in elicottero. C’è quella di Chadwick Boseman, star di Black Panther, morto di cancro all’apice di un’ammirevole carriera cinematografica. E c’è infine la tragica morte di Naya Rivera, fissa nell’immaginario pop in quanto volto di Santana Lopez in Glee, annegata durante una nuotata nel lago Piru in compagnia del figlio.