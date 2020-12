Esce domani, venerdì 11 dicembre, l’EP di Casadilego. Finalista di X Factor 2020, per il team delle Under Donne guidato da Hell Raton, quello di Casadilego fa parte dei 4 EP attesi all’indomani della chiusura del programma di casa Sky.

Quest’anno X Factor ha puntato tutto sugli inediti e li ha raccolti su Spotify nella playlist X Factor Mixtape 2020. Adesso i 4 finalisti sono chiamati al reale debutto discografico con la pubblicazione dei rispettivi EP in vendita da domani, venerdì 11 dicembre, per Sony Music.

Saranno quindi Casadilego, Blind, N.A.I.P. e Little Pieces Of Marmelade a pubblicare gli EP riassuntivi dei rispettivi percorsi musicali a X Factor, primo passo effettivo nel mercato discografico italiano, primo gradino da salire verso l’affermazione nel mondo della musica.

L’EP di Casadilego porta il suo nome: Casadilego. Non tutti però hanno scelto di intitolare i progetti con i propri nomi d’arte. L’EP di Blind si intitola Cuore Nero, come uno dei suoi brani inediti, l’EP dei Little Pieces Of Marmelade si intitola L.P.O.M. e quello di N.A.I.P. porta il titolo di Nessun Album In Particolare, particolarmente in linea con il suo nome d’arte che esteso diventa Nessun Artista In Particolare.

Con la sua voce incredibile senza tempo e la sua eleganza ha la capacità di essere trasversale e rapire chiunque, l’EP di Casadilego sarà disponibile dalla mezzanotte di oggi, poco dopo la finalissima di X Factor che potrebbe vederla trionfare.

Gli EP dei finalisti sono già disponibili per il pre-order e da domani saranno disponibili nei negozi e negli store digitali.

L’EP di Casadilego include 7 brani, tutti presentati da Elisa nel corso del suo percorso a X Factor Italia.

La tracklist è già nota e include il brano di Ed Sheeran che le fornisce il nome d’arte: Lego House.