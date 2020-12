Ci sono anche oggi 10 dicembre alcune novità molto interessanti a proposito della famiglia Huawei P40, soprattutto in relazione a coloro che desiderano toccare con mano nel più breve tempo possibile l’aggiornamento con EMUI 11 a bordo del proprio smartphone. In particolare, dopo la patch stabile distribuita in Asia il mese scorso, di cui vi abbiamo prontamente parlato anche sul nostro magazine, stamane bisogna per forza di cose concentrarsi su un altro pacchetto software molto delicato.

Migliora EMUI 11 su Huawei P40 con aggiornamento di dicembre

Anche in questo caso, le prime informazioni sul nuovo aggiornamento di dicembre per Huawei P40 ci arrivano da una fonte come Huawei Central. Secondo il sito in questione, la patch di cui si parla questo giovedì ha il merito di includere una nuova ottimizzazione per l’esperienza utente dal punto di vista di smart screen. Questo, senza dimenticare i soliti passi in avanti che a quanto pare sono stati fatti in termini di stabilità del sistema. Il pacchetto software migliora ovviamente la sicurezza del dispositivo e le prestazioni generali.

Resta da capire quando ci saranno segnali concreti anche in Italia e nel resto d’Europa sotto questo punto di vista. Le ultime notizie in merito ci dicono che Huawei abbia stilato una sorta di tabella di marcia per i suoi utenti. Dopo aver pubblicato un piano di implementazione riguardante la distribuzione dell’aggiornamento EMUI 11 su scala globale, pare che gli utenti della serie Huawei P40 siano destinati a ricevere il pacchetto software in questione entro il mese di dicembre.

Staremo a vedere quali saranno le mosse del produttore, ma di sicuro lo stato dei lavori è più che avanzato per i top di gamma 2020. Del resto, la beta EMUI 11 per Huawei P40 ha dato segnali ampiamente incoraggianti in questo senso. Avete effettuato dei testi anche voi? Fateci sapere.