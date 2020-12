Col finale di Deadly Tropics su Fox Crime termina giovedì 10 dicembre la programmazione della prima stagione della serie poliziesca, in onda in prima visione assoluta sul canale 116 di Sky. Questo procedural francese, che ha debuttato lo scorso 19 novembre in Italia, è ambientato nello splendido scenario di un’isola della Martinica e la serie segue le indagini della saggia comandante di polizia Melissa Sainte-Rose e della sua vulcanica collega, il capitano Gaelle Crivelli, interpretate rispettivamente da Sonia Rolland e Béatrice de la Boulaye.

Il finale di Deadly Tropics è rappresentato dall’ottavo episodio, trasmesso da Fox Crime insieme al settimo giovedì 10 dicembre a partire dalle 21.05 in prima serata.

Ecco le trame degli ultimi due episodi con cui va in onda il finale di Deadly Tropics su Fox Crime.

1×07 – Bambola assassina

Il corpo della direttrice di un hotel viene trovato ai margini della foresta, ai piedi di un albero chiamato il ‘fico maledetto’. Intanto anche la figlia della donna è scomparsa…

1×08 – Scomode verità

Sul finire di una piacevole festa in riva al mare, Gaelle sente un colpo di pistola risuonare da una barca che si trova al largo. Il capitano si precipita a bordo.

La serie crime al femminile – che si inserisce sulla scia di altre produzioni francesi del genere poliziesco come Profilage, Candice Renoir, Astrid e Raphaelle – ha debuttato in Francia un anno fa, a novembre 2019 su France 2. Grazie alla buona accoglienza per la messa in onda dei primi 8 episodi, dopo il finale di Deadly Tropics è stata rinnovata dall’emittente per una seconda (trasmessa nel 2020) ed una terza stagione, che però non hanno ancora una programmazione ufficiale italiana su Fox Crime.