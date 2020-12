I Tiromancino tornano con nuova musica. A darne l’annuncio è Federico Zampaglione, che ha annunciato l’arrivo delle novità per l’8 gennaio 2021.

La fidanzata Giglia Marra si è già sottoposta al primo ascolto di questo cerotto per l’anima che i Tiromancino sono pronti a regalare ai fan, anche se non ha rivelato niente di più di quello che Federico Zampaglione ha voluto raccontare ai suoi fan.

Nell’annuncio di Federico Zampaglione non compare che una data e alcune animazioni con cerotti, tema che hanno già utilizzato per descrivere i contenuti della nuova musica che si apprestano a rilasciare. Sono stati in molti a chiedere maggiori dettagli ma tutti sono stati irremovibili e si sono limitati a un “arriva, arriva”.

Il batterista del gruppo, Marco Pisanelli, ha già dichiarato che sarà possibile non innamorarsi, mentre Antonio Marcucci definisce il nuovo progetto come qualcosa in grado di curare le ferite. Si pensa, quindi, a una nuova canzone, che darebbe un seguito all’ultimo singolo Finché Ti Va.

L’ultimo singolo, rilasciato su etichetta Virgin, è stato pubblicato a settembre e con un giorno di anticipo per le radio, che hanno deciso di iniziare prima la rotazione del brano che hanno rilasciato a qualche mese dalla fine della quarantena.

Il nuovo album potrebbe non essere l’unica novità che riguarda il gruppo. Si attende, infatti, l’arrivo del prossimo film di Federico Zampaglione come regista di cui si conosce già il titolo: Morrison. Si tratta di un suo ritorno dietro la macchina da presa, dopo le prime esperienze come regista.

La loro ultima prova sulla lunga distanza risale al 2018, quando il gruppo aveva deciso di pubblicare un Best Of che contenesse tutti i migliori brani degli ultimi anni di carriera e alcuni inediti. I classici del loro repertorio sono stati reinterpretati in chiave di duetto con alcuni dei maggiori artisti italiani, tra cui Tiziano Ferro e Biagio Antonacci.