In questo giovedì si stanno registrando problemi Instagram non certo trascurabili. Un po’ in tutto il mondo sono in molti a costatare come la loro app social preferita non funzioni, con l’impossibilità di accedere al proprio profilo o anche solo di caricare il feed di contenuti, ma anche inviare messaggi. Cerchiamo dunque di capire quale sia la situazione attuale per la piattaforma.

Tramite il servizio Downdetector riusciamo a monitorare esattamente quale sia la diffusione del down odierno. Almeno al momento di questa pubblicazione, le segnalazioni di anomalie sono nell’ordine delle centinaia. La situazione è in continuo divenire tuttavia ed è impossibile ipotizzare un presto ritorno alla normalità oppure il perdurare dei malfunzionamenti.

Va chiarito che sempre in questa mattinata di giovedì 10 dicembre, oltre a verificarsi i problemi Instagram appena raccontati, si stanno manifestando anche degli errori di connessione che riguardano invece il servizio Facebook Messenger. Proprio per questo motivo, è plausibile che ci sia qualche anomalia vistosa ai server Facebook che riguardano appunto entrambi i servizi social. Almeno fino a questo momento, non sono state rese note le cause ufficiali delle difficoltà in corso e neanche sono stati pubblicati feedback da parte dei team di sviluppo e assistenza preposti alle piattaforme.

Aggiornamento 11:55 – Dopo un’approfondita analisi dei problemi Instagram odierni, è possibile restringere il campo delle anomalie soprattutto ad una specifica funzione. Perdurano le anomalie generali del social ma le difficoltà maggiori si registrano per l’invio di messaggi privati proprio attraverso la piattaforma. Di qui nasce la stretta correlazione con i problemi di Facebook Messenger. Anche in quest’ultimo caso manca la connessione al servizio e non si possono inviare comunicazioni. Come conseguenza più che logica, nel momento in cui gli errori rientreranno in Facebook, contemporaneamente dovrebbe esserci un ritorno alla normalità anche in Instagram.