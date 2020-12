Cast e personaggi de Il Caos Dopo di Te debuttano su Netflix venerdì 11 dicembre, con l’adattamento omonimo del romanzo di Carlos Montero, vincitore del Premio Primavera de Novela nel 2016. Montero è meglio noto al pubblico spagnolo e non solo per essere il creatore di Elite, thriller adolescenziale di Netflix di grande successo che ha ottenuto il rinnovo fino alla quinta stagione (attualmente sono in corso le riprese della quarta).

Con cast e personaggi de Il Caos Dopo di Te (titolo originale El Desorden Que Dejas) arriva su Netflix una storia di delitti misteriosi e drammi interiori: Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Arón Piper, Tamar Novas e Roberto Enríquez, sono tra i volti che animano questo thriller psicologico ambientato a Novariz, una piccola città immaginaria della Galizia rurale. Con loro anche due giovani debuttanti: Roque Ruiz e Isabel Garrido.

La trama parte da un biglietto misterioso: “Quanto tempo ti ci vuole a morire?“. La protagonista di cast e personaggi de Il Caos Dopo di Te Raquel (Inma Cuesta) lo trova nella sua borsa il primo giorno di lavoro: insegnante di lettere, ha appena accettato una supplenza presso l’istituto del villaggio natale di suo marito Germán (Tamar Novas), per dare al loro matrimonio una seconda possibilità. Ma quella macabra accoglienza, presumibilmente ad opera di uno o più dei suoi nuovi studenti, la catapulta in un inferno di paura: presto scoprirà l’identità dell’insegnante che sta sostituendo, Elvira Ferreiro Martínez detta Viruca (Bárbara Lennie), e quanto sia stata capace di plasmare profondamente la vita di tutti. Conoscerà il marito della defunta collega, Mauro (Roberto Enríquez) e i suoi problematici studenti, come l’irrequieto Iago (Arón Piper) ma soprattutto inizierà ad indagare personalmente sul perché Veruca si sia suicidata.

Il team degli sceneggiatori che ha dato vita ai personaggi de Il Caos Dopo di Te è composto dallo stesso showrunner Montero con Javier Holgado e Andrés Seara. Montero fa anche il suo debutto alla regia con questa miniserie da otto episodi della durata di 40 minuti ciascuno, affiancato dietro la macchina da presa da Silvia Quer e Roger Gual.

















La serie viene distribuita da Netflix in tutto il mondo col titolo internazionale The Mess You Leave Behind. Montero ne ha parlato come di una “Elite al contrario“, perché c’è sempre l’ambientazione scolastica, ma stavolta la trama è “concentrata sul mondo degli adulti“.