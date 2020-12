Presto l’astinenza sofferta dalle fan di Can Yaman in queste settimane troverà sfogo in un ricco palinsesto in cui l’attore turco sarà presente non solo alla domenica pomeriggio ma anche nel prime time della rete ammiraglia Mediaset. Nelle prossime ore scopriremo se DayDreamer andrà in onda al posto di Uomini e donne durante le vacanze natalizie ma, fino ad allora, quello che è certo è che la serie sbarcherà nel prime time di Canale5, almeno per tre appuntamenti, nel mese di gennaio.

A quel punto Can Yaman sarà protagonista per almeno tre prime serate ma chi ha seguito le notizie su di lui, sa bene che l’attore sarà ospite di C’è Posta per Te, molto probabilmente già nella prima puntata forse in onda il 9 gennaio. Da lì in poi ci saranno tre settimane e, quindi, tre puntate maxi di DayDreamer che potrebbero essere addirittura quelle ad un passo dal finale, tutto dipenderà dalla programmazione natalizia della serie nel pomeriggio di Canale5.

La cosa che rincuora i fan di Can Yaman è quella che lo vedranno più spesso e in versione XXL con la promessa che alla fine di DayDreamer arriverà un’altra serie che lo vede protagonista ovvero Mr Sbagliato a cui Canale5 ha dato il titolo di Mr Wrong in cui ritroveremo l’amata Ozge Gurel di Cherry Season e BittweSweet. Sarà un 2020 all’insegna dell’attore turco e delle sue serie? In molti sono convinti di sì perché alla fine anche Il Segreto chiuderà i battenti dopo tutti questi anni e a quel punto Mediaset dovrà trovare un degno erede, sarà una delle serie con Can Yaman?

Al momento i punti interrogativi sono tanti ma i fan di Can Yaman sanno bene che l’appuntamento con il loro amato Can Divit è fissato per la domenica pomeriggio alle 16.10 circa su Canale5, il resto dovrà essere confermato.