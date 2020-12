Era stato annunciato lo scorso settembre il grande aggiornamento che avrebbe poi investito l’interfaccia utente dei dispositivi Amazon Fire TV, che è, a quanto pare, partito proprio nelle scorse ore. Come riportato da ‘theverge.com‘, ad essere investiti dall’upgrade, per il momento, sembrano essere la Fire TV Stick e la Fire TV Stick Lite, mentre per la Fire TV Stick 4K e la Fire TV Cube, anch’essi prodotti attuali e peraltro di fascia più elevata, ci sarà da attendere gli inizi del prossimo anno (non sappiamo quale possa essere stato il criterio impiegato dall’azienda americana, ma le cose sembrano proprio stare in questo modo).

Sono tante le novità che investiranno l’interfaccia utente dei prodotti Amazon Fire TV, tra cui i seguenti: supporto multi-utente, con consigli personalizzati su cosa guardare (Alexa, infatti, sarà capace di riconoscere i diversi utenti dal suono della loro voce, cambiando in automatico il profilo ogni volta che sarà necessario), un’interfaccia semplificata e molto più razionale per il raggiungimento più rapido delle app preferite, la nuova sezione ‘Trova’ (sistema di ricerca e consigli universali di titoli cinematografici, programmi televisive, sport, ma anche contenuti gratuiti, comunque presenti nell’offerta della nota azienda), la permeabilità di Alexa, che non vi lascerà qualsiasi sezione stiate esplorando (la parte visuale, come nel caso delle previsioni metereologiche, risulterà meno ingombrante), supporto al PIP (Picture-in-Picture).

L’aggiornamento è partito dagli Stati Uniti, come spesso avviene in questi casi (portate pazienza, non è il caso di farsi prendere da inutili frenesie), ma non ci vorrà molto prima di poter sperimentare anche in Italia le novità apportate all’interfaccia utente dei prodotti Amazon Fire TV. Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.