Sono partite le riprese di Volevo Fare la Rockstar 2, la nuova stagione della serie di Rai2 con Valentina Bellè, Giuseppe Battiston e Angela Finocchiaro in onda alla fine del 2019 e resa disponibile con tutti i 12 episodi su Raiplay nel giorno del debutto in tv. Partita in sordina, questa serie dal cast variegato e dal linguaggio contemporaneo e poco retorico ha conquistato il rinnovo da parte di Rai Fiction, che la coproduce insieme a Pepito Produzioni per la regia di Matteo Oleotto.

In una provincia italiana impoverita ma ancora vivace, le vicende della 27enne in crisi esistenziale Olivia (Bellè), ragazza madre con tanti sogni messi da parte per le circostanze della vita, torneranno al centro di Volevo Fare la Rockstar 2, attesa nella prossima stagione televisiva di Rai2.

A un anno dal debutto della serie, ispirata dall’omonimo blog di Valentina Santandrea, sono partite le riprese di Volevo Fare la Rockstar 2, che come per la prima stagione porteranno un gran numero di tecnici e artisti a lavorare per settimane in Friuli Venezia Giulia. A confermare l’inizio delle riprese c’è il casting per selezionare molti generici per lavorare sul set come comparse: l’agenzia Galaxia cerca persone di ogni nazionalità e di ogni età, purché maggiorenni, residenti o domiciliati nella Regione.

L’annuncio è rivolto a uomini e donne disponibili a lavorare nel periodo di gennaio 2021 con un impegno richiesto di 1o 2 giorni. Il set di Volevo Fare la Rockstar 2 è allestito in diverse zone della provincia di Gorizia e Udine. Per le candidature è necessario iscriversi esclusivamente sul sito della società Galaxia inserendo i dati richiesti, foto personali recenti e documenti necessari per l’assunzione come generico.

Tutte le persone selezionate saranno sottoposte a tampone per la rilevazione dell’infezione da Covid-19 prima dell’accesso al set di Volevo Fare la Rockstar 2, nel rispetto dei protocolli che tutte le produzioni audiovisive e cinematografiche stanno adottando per poter continuare a girare nonostante la seconda ondata della pandemia.