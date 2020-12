Ci sarà una serie tv sui Savoia; l’annuncio è stato dato dal sito Mole24 che svela i primi dettagli sulla produzione italo-francese. Se avete amato The Crown, lo show britannico di successo lanciato da Netflix che racconta il regno di Elisabetta II, il progetto sulla casa reale sabauda aspira a seguire lo stesso stile narrativo – quindi con attori diversi che interpreteranno i membri della famiglia reale in altrettante epoche storiche.

Stando a quanto rivelato da Mole24, la serie tv sui Savoia è già in fase di scrittura, e i copioni dovevano essere completati in autunno. Tuttavia, complice la pandemia, i lavori si sono rallentati, facendo slittare il tutto al prossimo anno. La storia seguirà le vicende della casata – unendo un sapiente mix di realtà e fantasia – partendo dagli albori del 1600. In parallelo, racconterà anche le gesta di Marie-Jeanne de Nemours, moglie di Carlo Emanuele II.

La location principale, dove si snodano gli intrighi della serie, sarà Palazzo Madama ma sono previste inoltre riprese nella Reggia Venaria ed altre esterne a Torino, in Piemonte. Il debutto è previsto nel corso del 2022, ma non è ancora chiaro se avverrà su qualche piattaforma di streaming oppure in chiaro sulle reti generaliste.

La serie tv sui Savoia porta le firme illustri di Commission Torino Piemonte, Lume Torino e Les Films d’Ici – casa di produzione transalpina. Gli autori, come spiega Mole24, non nascondono che l‘idea del progetto sia stato ispirato da The Crown, pertanto il budget a disposizione non sarà inferiore a quello messo a disposizione da Netflix. Da ciò si evince che la produzione italo francese sarà piuttosto ambiziosa e non avrà nulla da invidiare alla storia della casa reale britannica. Oltre ai privati, continua Mole24, verranno utilizzati anche fondi nazionali per la produzione cinematografica, avendo l’avallo anche del ministero dei beni culturali.

Non si conoscono ancora gli attori entrati – o che entreranno – a far parte del cast, ma intanto le case di produzione hanno annunciato che la serie tv sui Savoia sarà composta da una prima stagione di otto episodi dalla durata di 52 minuti l’uno.