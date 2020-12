Tra le tante offerte online in occasione delle festività natalizie, una delle più note tra la community di videogiocatori è quella legata al Calendario dell’Avvento GameStop. Per i pochi che non la conoscessero, si tratta dell’iniziativa annuale che la catena di rivendita organizza per attendere il Natale a colpi di sconti e promozioni, dedicati per l’appunto all’universo videoludico, e che va avanti fino al prossimo 24 dicembre.

Spazio allora a prezzi sensibilmente ribassati per praticamente un mese intero tra i listini di GameStopZing, focalizzati su console, giochi recenti e di assoluto richiamo, sugli accessori e su merchandising assortito e naturalmente a tema. La giornata di oggi non fa dunque eccezione, ed è arricchita dalle nuove offerte del Calendario dell’Avvento GameStop, quelle del 10 dicembre 2020.

Prima di tutto, troviamo allora tanti giochi destinati all’ibrida Nintendo Switch al prezzo di 49,98 euro, come Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart 8 Deluxe, Paper Mario The Origami King, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros U Deluxe, Super Mario Party, Super Mario Maker 2 e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Non solo, l’edizione Lite del device – solo portatile – è in vendita a 189,98 euro, affiancata da promozioni per PS4 Pro e PS4 Silm usate.

Tra i giochi in sconto il 10 dicembre per il Calendario dell’Avvento GameStop troviamo anche il recente Assassin’s Creed Valhalla, che la catena propone al prezzo di 49,98 euro per portarsi a casa la Drakkar Edition. In promozione anche i board game con Monopoly Fortnite Refresh a 20,99 euro e Monopoly Stranger Things Edition a 34,99 euro, senza dimenticare anche Mario + Rabbids Kingdom Battle a 24,98 euro, oltre a Just Dance 2021 a 40,98 euro. Vi ricordiamo che le nuove offerte di GameStopZing per Natale sono valide fino alle 23:59 di oggi, 10 dicembre 2020. Cosa ne dite, ne approfitterete?