Polvere Da Sparo di Gaudiano indora la pillola con l’arrangiamento che coniuga cantautorato e folk acustico, con quel sapore di un’estate fuori tempo e con un ritmo pieno di groove, ma quando viene colto il testo arriva il boato. Gaudiano, all’anagrafe Luca Gaudiano, ha perso suo padre. Lo stesso padre che gli aveva regalato la sua prima chitarra acustica e che lo aveva incoraggiato a inseguire il suo sogno.

Polvere da Sparo di Gaudiano racconta il tormento dell’elaborazione di un lutto, l’incapacità di accettare un’assenza terribile e quell’ossessione che allo specchio ti fa scoprire le somiglianze con chi ha ti ha messo il mondo, lo stesso mondo in cui ora ti senti solo.

Gaudiano descrive la notte, quel momento in cui il silenzio fa da cassa di risonanza ai pensieri, ai ricordi e alle domande. Lo chiama “demone“, quel momento, e a quell’essere maligno vorrebbe stringere il collo mentre si alza dal letto per sfogare il suo dolore di fronte allo specchio del bagno. Poi scorge il suo riflesso, vede la somiglianza e il dolore diventa più forte.

“Ma cosa somatizzo a fare se voglio ancora piangere”, si chiede Luca mentre batte il pugno contro il muro. La sua storia ha commosso Morgan, che al giovane cantautore di Foggia ha confidato di aver subito anch’egli un evento traumatico con il suicidio del padre.

Polvere Da Sparo di Gaudiano è stata scritta dallo stesso Luca insieme a Francesco Cataldo, suo collaboratore dagli inizi della sua carriera. Nella sua vita il giovane artista ha tentato inizialmente la carriera teatrale a Roma e a Milano, dopo la scomparsa del padre, ha scelto definitivamente di buttarsi nel mondo discografico.

Il suo primo singolo è Le Cose Inutili accompagnato dal lato B Acqua Per Occhi Rossi. Oggi Polvere Da Sparo di Gaudiano fa parte di quelle parole che arrivano al momento giusto per accompagnare uno schianto di dolore.

Ho dormito un tot.

non sto ancora meglio

però per un po’ ho dimenticato tutto

sento che piano sparisce l’effetto del sonno anestetico

riaffiora il dolore il cassetto è sprovvisto di un buon analgesico

e mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato

per quello che hai fatto, per come hai lottato con i mulini a vento

con la forza del tuo cuore fatto di cemento

tigre nella giungla dei pensieri sparsi

non riuscivi a dirmi quanto detestassi

non poterti alzarti la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè

Perché tutto quello che mi resta è una domanda

polvere da sparo in un solo colpo da spararmi nella testa

se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio

Voglio scappare a Milano per farmi tagliare la faccia dal vento

se non elaboro ancora il tuo lutto è perché ho il metabolismo lento

ma cosa somatizzo a fare se voglio ancora piangere

se nella notte mi sveglio con la mano al collo di un demone

che mi toglie il fiato, faccio resistenza, con il mio autocontrollo

con la mia pazienza, spero sia soltanto un altro sogno

con la forza che mi hai dato mi alzo e vado in bagno

prendo un bel respiro, per un po’ l’accetto

poi riascolto del tuo cuore in petto

stringo negli occhi il ricordo in un mare di lacrime

Perché tutto quello che mi resta è una domanda

polvere da sparo in un solo colpo da spararmi nella testa

se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio

Tutti che parlano e sanno capire

come mi sento, sanno cosa dire

“la vita è questa non puoi farci niente

così come inizia dovrà anche finire

tu focalizzati sopra i dettagli, affidati al tempo e non sbagli

e nel frattempo che lento ricuce io resto sveglio ma spengo la luce

Perché tutto quello che mi resta è una domanda

polvere da sparo in un solo colpo da spararmi nella testa

se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio vedo te

io vedo te

se mi guardo allo specchio