I fan della X verde lo attendevano al varco pronto per il grande debutto di Xbox Series X e Xbox Series S, ma Halo Infinite non è purtroppo riuscito a tenere fede alle sue stesse promesse. Non solo per via del recente ritardo confermato da Microsoft e dagli sviluppatori di 343 Industries – che hanno preso le redini della serie creata da Bungie -, ma anche per via di quell’ultimo video di gameplay pubblicato che ha messo in luce un titolo scialbo e privo di mordente, per altro dal comparto grafico decisamente sottotono, tra modelli poligonali e texture.

Tenendo presente che la saga sparacchina con protagonista Master Chief è una delle punte di diamante del catalogo Xbox, rinviare Halo Infinite è sembrata una scelta tanto difficile quanto necessaria, che ha costretto la nuova ammiraglia del colosso di Redmond a farsi strada sugli scaffali senza un titolo di assoluto richiamo, che potesse da solo giustificare l’acquisto di una Xbox Series X o di una Xbox Series S. E se è vero che l’attesa potrebbe lecitamente indispettire ben più di un fan, le ultime dichiarazioni del team di sviluppo lasciano intendere che molto probabilmente dovremo aspettare ancora a lungo prima di poter impugnate il controller e tornare a sparare vestendo i panni de mitico Spartan.









Nell’ambito di un lungo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, i ragazzi di 343 Industries hanno allora circoscritto la finestra di lancio del gioco Xbox più atteso in assoluto, fissandola a non prima dell’autunno del 2021. La conferma arriva dalla viva voce del creative director Joseph Staten. Il lungo post affidato alle pagine di Halo Waypoint si concentra anche su molti altri aspetti della produzione FPS di Microsoft, dalla direzione artistica alla grafica, passando per il supporto live e la personalizzazione. Il tutto arricchito pure da qualche – bella – immagine inedita di Halo Infinite, a questo punto rinviato di un anno pieno.