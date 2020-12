Oramai è stato reso pubblico il prossimo evento Samsung di inizio gennaio e sono in molti a pensare all’uscita del Samsung Galaxy S21. Il produttore parteciperà al CES 2021 di Las Vegas e ha programmato un suo keynote il prossimo 11 gennaio. Va però chiarito che alla presentazione non dovrebbe esserci proprio la prossima serie ammiraglia che pure non dovrebbe tardare nei giorni successivi.

Nella giornata dell’11 gennaio, in quel di Las Vegas, Samsung dovrebbe si lanciare del nuovo hardware ma in riferimento alla categoria smart TV con nuovi modelli OLED di televisori di ultima generazione. La cornice della fiera tecnologica non sarebbe stata invece prescelta per il lancio dei successori del Galaxy S20, destinati ad un evento separato.

L’uscita del Samsung Galaxy S21, anche se non ancora confermata in via ufficiale, dovrebbe comunque concretizzarsi a metà gennaio, più esattamente il 14 del mese, ossia nel giorno in cui il CES di Las Vegas dovrebbe concludersi. Le conferme sulla strategia di lancio dovrebbero giungere davvero nel giro di qualche giorno, vista la distanza minima che intercorre oramai con il probabile appuntamento.

In attesa di ricevere dettagli maggiori relativi al prossimo evento Unpacked, va detto che, nelle ultime ore, sono emersi indizi concreti che vorrebbero la confezione dei Samsung Galaxy S21 senza caricabatteria (l’alimentatore da parete) e pure le cuffie, in perfetto stile iPhone 12 in realtà pure tanto criticato. Lo confermerebbe la certificazione Anatel, ossia l’agenzia statale del Ministero delle comunicazioni brasiliano. Quest’ultima, nel documento di regolamentazione dei più che probabili Galaxy S21, non avrebbe riferito la presenza dei due accessori per tre smartphone appunto con codici modello SM-G991B / DS (Galaxy S21), SM-G996B / DS (Galaxy S21 +) e SM-G998B / DS (Galaxy S21 Ultra). Sempre grazie allo stesso ente certificatore siamo venuti a conoscenza della presenza di batteria da 4000, 48000 e 5000 mAh (rispettivamente) sugli esemplari appena nominati.