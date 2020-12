Impazza il toto-nomi di Sanremo 2021. La redazione di OM si è riunita per discutere le effettive possibilità dei vari Big in gara nella categoria dei Campioni in quello sarà probabilmente l’anno con più candidati in assoluto.

Complice la crisi profonda del settore musicale, aggravata dallo stop alle attività dovuto al Covid-19, sono tantissimi (se non quasi tutti) gli artisti italiani che si presenteranno al Festival di Sanremo 2021. Tante, troppe, le canzoni ricevute dalla direzione artistica del Festival guidata da Amadeus. Impegnativo, più che mai, il compito di selezione dei brani da portare in gara al Festival di Sanremo numero 71.

Il toto-nomi di Sanremo 2021 di OM è più vasto che mai e include giovani e meno giovani spaziando dal pop al rap. Per la redazione di OM potrebbe essere in gara Fausto Leali, in rappresentanza degli artisti pop in voga ai tempi che furono. Tra i più giovani, invece, tutti concordi nel sostenere la candidatura certa di Aiello, oltre a quella di Gaia Gozzi, vincitrice in carica di Amici di Maria De Filippi. Proprio per questo motivo, Gaia potrebbe addirittura essere già tra i primi confermati dalla Rai.

Claudio Lippi aveva preannunciato personalmente che avrebbe presentato un brano. Lui potrebbe essere il personaggio chiamato a rompere la routine.

Tra i candidati, per la redazione di OM, non mancano Bugo (in coppia con Morgan nel 2020) ed Ermal Meta (che nel 2021 affronterà un tour nei palasport). E perché non Tommaso Paradiso? Dopo la separazione dai Thegiornalisti di lui si è saputo ben poco. La carriera sfavillante che sembrava prospettarsi da solista si sta già offuscando e quello di Sanremo 2021 potrebbe rappresentare il palco giusto per il rilancio.

Dopo l’addio al duo Benji e Fede, almeno uno dei due potrebbe presentarsi in gara da solista. Si punta su Federico Rossi, perché Benji ha intrapreso la carriera di attore. La quota band potrebbe essere coperta dai Maneskin mentre tra le quote rosa non stupirebbe la presenza di Malika Ayane piuttosto che di Chiara Galiazzo o di Noemi, già vociferate tutte e tre da qualche anno.

A Sanremo potrebbe inoltre esserci spazio per un Mr.Rain che ha azzeccato gli ultimi singoli facendosi sempre più spazio nel settore musicale. Rocco Hunt vanta tormentoni ben piazzati e il prossimo potrebbe essere quello sanremese.

Sanremo potrebbe riaccogliere Michele Bravi quanto al vincitore della sezione Nuove Proposte – Leo Gassmann – con una votazione a maggioranza la redazione di OM escluderebbe la sua presenza visto questo 2020 non molto produttivo per il giovane che rischierebbe solo di bruciarsi gareggiando tra i Big.

Il cast di Sanremo 2021 verrà comunicato il 17 dicembre in diretta su Rai1 durante la finalissima di Sanremo Giovani.