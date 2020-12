Torna l’appuntamento con Stanotte a Pompei con Alberto Angela. Il giovedì sera su Rai1 si arricchisce con il programma culturale condotto dal paleontologo e divulgatore scientifico che, ogni settimana, porta il pubblico alla scoperta delle città d’Italia in visione notturna.

Andando in onda per la prima volta nel 2015, Stanotte a… è una serie di documentari girati esclusivamente di notte per mostrare agli spettatori l’altra faccia di quei luoghi d’arte che solitamente durante il giorno sono affollati dai turisti. La puntata su Pompei è stata trasmessa il 22 settembre 2018 è attualmente è anche l’ultima del programma. La rete ammiraglia ha deciso di riproporla in occasione delle recenti e straordinarie scoperte venute alla luce dalla campagna di scavi archeologici.

In Stanotte a Pompei con Alberto Angela, il paleontologo ci porterà in un viaggio affascinante tra affreschi a tinte vivaci, un cavallo bardato, un padrone e uno schiavo che si preparavano a fuggire, un’iscrizione che permette di datare con sicurezza l’eruzione, prezioso vasellame. Pompei è una citta che ha ancora molto da rivelare e da raccontare. Il viaggio segue minuto per minuto la tragedia che la distrusse dalla notte prima dell’eruzione. Si rivivranno quelle terribili ore, cercando di immedesimarci con gli abitanti del tempo. Oltre a Pompei si visiterà Ercolano, con le sue meravigliose terme ancora intatte e i favolosi gioielli ritrovati sugli scheletri dei fuggiaschi.

Ad arricchire la puntata ci saranno ospiti illustri. Primo fra tutti, Giancarlo Giannini, che farà rivivere al pubblico l’esperienza di Plinio il giovane, testimone della tragedia, che ha raccontato della morte dello zio Plinio il vecchio e di come invece lui si sia salvato. Il racconto partirà dalla cima del Vesuvio per sfatare un luogo comune. Il vulcano non esisteva ancora, si è formato proprio a causa di quella esplosione del 79 dopo Cristo. Ecco perché i pompeiani non erano allarmati dai molti segnali che si succedevano nei giorni e nelle settimane precedenti: scosse di terremoto, mancanza d’acqua, crolli paurosi.

Ancora uno straordinario successo per @albertoangela: #StanotteaPompei su @RaiUno è stato visto da oltre 4milioni 200mila spettatori e con il 24,3% stravince la 1^serata.

Grande successo anche sui social, #StanotteaPompei è il programma più commentato del prime time #AscoltiTv pic.twitter.com/jbbuVr8tKC — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 23, 2018

L’altro grande ospite è l’attore Marco D’Amore di Gomorra, che racconterà l’aspetto cittadino di Pompei, tra gli sconcertanti intrecci tra affari, malaffare e politica di quel periodo. Con il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro si entrerà invece nella Villa dei Misteri per ammirare i colori nei quali vivevano immersi gli antichi romani.

La riscoperta di Pompei è cominciata nel Settecento, e tra i primi visitatori vi era Wolfgang Amadeus Mozart, che ha lasciato il segno nella sua opera: ce ne daranno un saggio il violinista Uto Ughi e il soprano Maria Sardaryan. Dal Settecento in poi, grazie ai tanti lavori e alle tante ricerche, Pompei è diventata davvero “la più viva delle città morte”, e come tale sarà raccontata da Alberto Angela.

Stanotte a Pompei con Alberto Angela è diretto da Gabriele Cipollitti,una grande produzione tutta realizzata dalla RAI in 4K HDR, arricchita da spettacolari riprese con elicotteri e droni, effetti speciali, minifiction. La puntata andrà in onda alle 21:25 e sarà visibile anche sul canale RAI 4K disponibile al 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat.