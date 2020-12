La Corte Suprema destituisce Biden negli Stati Uniti, aprendo in sostanza a scenari politici del tutto nuovi ed imprevisti nel panorama politico americano. Questo, almeno, quello che emerge da una schermata apparentemente presa dal Televideo, secondo cui i riconteggi e le enormi polemiche di queste settimane sollevate da Trump dopo il verdetto dell’urna avrebbero trovato riscontro concreto. Tanto è bastato, dunque, per sollevare un polverone e ridare speranza a tutti coloro che speravano nella seconda vittoria consecutiva dello stesso Trump nella corsa alla Casabianca.

La Corte Suprema destituisce Biden: come si spiega la grafica fake del Televideo

Ho osservato su diverse bacheche Facebook la ricondivisione di questo post. Si è dunque consolidata l’impressione la Corte Suprema destituisce Biden negli Stati Uniti. E così, mentre molti appassionati di tecnologia si chiede quali siano gli scenari che si andranno a configurare dopo la sua vittoria, soprattutto per quanto concerne le sorti di Huawei dopo il nostro articolo delle scorse settimane, per altri invece il quesito del giorno riguarda la suddetta schermata. Senza sapere che si tratti di una bufala.

Prove in tal senso ci arrivano direttamente da Facta News, dal cui sito ho selezionato anche la grafica, in modo che la vicenda sia chiara a tutti già al primo impatto con l’articolo in questione. La verità è che l’annuncio su Corte Suprema destituisce Biden non trovi alcun riscontro. Si tratta dunque di una notizia inventata e senza fonti, che nasce a conti fatti da una nota app che permette di rielaborare la grafica del Televideo. In questo modo, purtroppo, è facile alimentare disinformazione e fake news da parte di coloro che hanno intenzioni peggiori di chi vorrebbe fare un semplice scherzo.

Dunque, cercate sempre di verificare le fonti di una notizia. Corte Suprema destituisce Biden è una bufala e con la grafica del Televideo ne vedremo ancora tante nei prossimi mesi.