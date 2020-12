In controtendenza rispetto alle altre grandi piattaforme di streaming, Apple TV+ dà prova di lungimiranza continuando a investire sulle sue produzioni originali. Dopo Dickinson e Ted Lasso, tocca ora a For All Mankind 3, già commissionata nonostante manchino circa due mesi al debutto in streaming della seconda stagione. Quest’ultima, bloccata come qualunque altra dal lungo stop imposto al settore con l’arrivo della prima ondata di Covid-19, ha terminato la produzione degli ultimi due episodi solo di recente ed è attesa su Apple TV+ a febbraio 2021.

For All Mankind guarda al passato – o meglio, a una sua versione alterativa – per esplorare cosa sarebbe successo se la corsa globale allo spazio non si fosse mai conclusa. Nel mondo ideale della serie, gli astronauti della NASA, gli ingegneri e le loro famiglie vivono un periodo costellato di eventi straordinari, scatenati da una singola, clamorosa revisione storica: la vittoria dell’Unione Sovietica sugli Stati Uniti nella corsa al primo allunaggio.

Non si conoscono ancora i dettagli relativi al rinnovo di For All Mankind 3, alle sue ispirazioni narrative o ai possibili nuovi innesti nel cast. È però ovvio che segua temporalmente gli eventi di cui si occuperà la seconda stagione. For All Mankind 2 si aprirà nel 1983, al culmine della guerra fredda e della presidenza Reagan, in un anno di insostenibili tensioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Il faccia a faccia tra i due paesi per il controllo di preziose materie prime sulla Luna, infatti, rischia di minare la grande ambizione degli scienziati nella loro corsa allo spazio. La presenza del Dipartimento della difesa americano si fa più visibile con la militarizzazione della NASA, un cambiamento che incide sulle vite di molti dei personaggi principali della serie. Alcuni vi si oppongono; altri decidono di considerarla un’opportunità di carriera e provono a difendere i propri interessi; altri ancora si ritrovano al centro di conflitti dai quali potrebbe scaturire una guerra nucleare.

Il cast principale della serie, composto da Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt, Jodi Balfour, Krys Marshall e Sonya Walger, si arricchisce nella seconda stagione grazie a Cynthy Wu (Kelly, figlia di un astronauta), Coral Peña (Aleida Rosales da adulta), Casey W. Johnson (Danny Stevens), figlio degli astronauti Gordo (Dorman) e Tracy (Jones).

Gli episodi della prima stagione di For All Mankind sono disponibili in streaming su Apple TV+. Tra gli altri successi della piattaforma le serie tv Ted Lasso, Dickinson, The Morning Show e Central Park.