Shalpy contro Tiziano Ferro per Cigarettes And Coffee: l’artista di Latina rilascia un album di cover in cui include anche la sua canzone e Shalpy trova un motivo per lamentarsi anche stavolta.

Non è la prima volta che Shalpy trova qualche futile motivo per scagliarsi contro gli artisti italiani più apprezzati. Sarà il suo modo (becero) di conquistare l’attenzione della stampa. A funzionare funziona, gli va riconosciuto, e quindi siamo di nuovo qui a parlare del suo ennesimo attacco.

Anche stavolta si lamenta del comportamento del povero Tiziano Ferro, reo di aver inciso la cover di Cigarettes And Coffee e di averla inserita nell’album di cover Accetto Miracoli: L’Esperienza Degli Altri.

Nel corso di un’intervista per Rolling Stone, Shalpy lamenta di non essere stato consultato né contattato da Ferro e, come se non bastasse, non ha apprezzato pienamente la sua versione del pezzo.

Shalpy contro Tiziano Ferro per Cigarettes And Coffee: a tratti gli è piaciuta ma ancor di più gli sarebbe piaciuto collaborare con Tiziano Ferro cosa che, evidentemente, l’artista non aveva intenzione di fare.



“L’ho trovata interpretata a modo suo, non mi ha chiesto se poteva farla oppure no”, dice Shalpy nell’intervista per Rolling Stone. E sì, era esattamente quello il senso del disco di cover di Tiziano Ferro: proporre canzoni edite nella personale versione di Tiziano Ferro. “Vige questa etica di chiedere se poter fare un pezzo oppure no“, aggiunge, sottolineando che Mina e Morgan glielo avevano chiesto nel momento in cui si sono trovati a proporre la cover di una sua canzone.

Shalpy aggiunge che ha sentito la versione di Tiziano Ferro, che ha apprezzato solo “a tratti”. “Forse, se fossimo stati amici e se fossimo stati più a contatto, facendola insieme… Diciamo che, per me, c’è al 70% forse sarei riuscito a fargliela fare al 100%, la mia canzone come autore, è ovvio”.

Ti arriveranno un bel po’ di soldi di Siae, Shalpy, ringrazialo Tiziano Ferro piuttosto.

Testo Cigarettes And Coffee