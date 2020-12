Lo scherzo Iene Pandev sta diventando seguitissimo: in effetti l’attaccante del Genoa sembra esserci cascato in pieno. La complicità dei compagni di squadra e del suo procuratore è stata preziosa affinché la burla riuscisse alla perfezione. Lo scherzo Iene Pandev si è consumato a margine di una cena (che ha avuto effettivamente luogo durante la scorsa sessione di calciomercato pur essendo stato trasmesso solo ieri sera 8 dicembre su Italia 1) in cui il capitano rossoblù, Domenico Criscito, annunciava di essere stato ceduto ad una squadra indiana (lo stesso destino che poi sarà raccontato toccare anche a Goran Pandev, tuttavia all’oscuro di tutta l’operazione, che in reatà sappiamo essere solo una messinscèna).

L’agente Leonardo Corsi chiamava l’ex eroe del Triplete dell’Inter proprio mentre l’attaccante adesso in forza al Genoa si trovava a cena con Perin, Sturaro e Biraschi a casa del capitano Domenico Criscito, riferendogli della sua avvenuta cessione ad una squadra del campionato indiano senza che ne fosse neanche stato messo al corrente (dove peraltro avrebbe fatto la riserva, scaldando al più la panchina). Lo scherzo Iene Pandev ha scatenato l’ira dei tifosi rossoblù, placata poi dall’intervento sul posto dell’inviato Gabri Gabra. Una burla riuscita perfettamente, che ha messo a dura prova il sangue freddo dell’attaccante macedone, colto del tutto alla sprovvista dai compagni di squadra (Criscito, Perin, Sturaro e Biraschi, ndr.) e soprattutto dal suo procuratore Leonardo Corsi.

