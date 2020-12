Uno smartphone Xiaomi pieghevole ma allo stesso tempo avvolgibile è in programma per un futuro non tanto remoto? Siamo al cospetto di una novità assoluta per il produttore, visto che dal brand ancora non è stato partorito neanche un dispositivo foldable fino a questo 2020. Eppure, si starebbe lavorando e non poco allo sviluppo di una tecnologia pure rivoluzionaria in questa direzione, come evidenziato dal concept nel presente articolo.

L’impegno di Xiaomi Mobile per un suo primo device pieghevole e flessibile partirebbe da molto lontano. il produttore avrebbe fatto richiesta di un brevetto presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office) per un terminale con schermo flessibile appunto già nel 2019. La relativa autorizzazione invece sarebbe arrivata solo il 29 ottobre 2020 e proprio per questo motivo molto attuale. Il graphic designer Jermaine Smit, sulla base di quanto riportato nei documenti, avrebbe realizzato un rendering accurato di quanto potrebbe avere in serbo per noi proprio l’azienda.

Non ci troveremmo in effetti al cospetto solo di uno smartphone Xiaomi pieghevole, più o meno simile al Samsung Galaxy Fold o al Huawei Mate X. Semmai, oltre ad un dispositivo richiudibile su un lato lunga una cerniera, ci sarebbe anche una funzione che consentirebbe di avvolgere il display su se stesso.

Il filmato in chiusura articolo è abbastanza eloquente: una sezione fissa, laterale e stretta e lunga, contribuirebbe a far si che il futuribile smartphone Xiaomi sia avvolto, riducendo le dimensioni del suo display della metà rispetto a quelle di un comune tablet. Nulla di totalmente avveniristico visto che Samsung e LG dovrebbero essere pronte a lanciare nuovo hardware con una simile tecnologia nel 2021. Sarà interessare capire chi, tra tutti questi produttori, restituirà sul mercato il risultato migliore. Magari su tutte vincerà la soluzione più funzionale ma anche economica magari. I prossimi mesi potrebbero essere densi di novità al riguardo.