Dobbiamo fare ancora i conto con problemi app IO e con l’aggiunta del nostro bancomat oggi 9 dicembre. Nonostante la situazione sia nettamente migliorata rispetto alla giornata di ieri, con il report pubblicato durante la festa dell’Immacolata, su Twitter noto che in molti si stiano ancora lamentando sotto questo punto di vista, ragion per cui consiglio a tutti di non lasciarsi prendere dalla frenesia. Proviamo dunque a comprendere come si stiano palesando i disservizi agli occhi degli utenti questo mercoledì, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali extra.

Attenzione ai problemi app IO e bancomat: segnalato errore temporaneo con carta

In particolare, in mattinata ci sono diverse segnalazioni a proposito di un errore temporaneo con carta per coloro che stanno cercando di fare uno step in più con questo servizio. Dunque, i problemi app IO non sono ancora definitivamente archiviati, nonostante un post ufficiale su Facebook abbastanza rassicurante: “Alcuni disservizi sono già stati mitigati nella giornata di ieri. Continueremo a fornire aggiornamenti“. Insomma, è possibile che già da questo mercoledì sia possibile concludere la procedura senza ulteriori disservizi.

Al netto dei possibili problemi app IO, ricordate che dovete essere voi i titolari dei metodi di pagamento elettronico su cui attivate il Cashback. Inoltre, anche nel caso in cui lo stesso metodo di pagamento sia cointestato, solo uno dei titolari avrà modo di concorrere al programma con quello strumento. Al contrario, lo stesso IBAN può essere indicato per i rimborsi da due partecipanti, iscritti individualmente al Cashback, che hanno un conto co-intestato. Si tratta di concetti fondamentali da apprendere prima di immergersi in questo mondo.

In ogni caso, qualora abbiate riscontrato problemi app IO oggi 9 dicembre, soprattutto con l’errore temporaneo di cui vi parlavo in precedenza a proposito del bancomat, non esitate a farcelo sapere con un commento a fine articolo.