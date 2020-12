Bisogna fare i conti con possibili problemi Telegram per gli utenti che dispongono di un dispositivo Huawei oggi 9 dicembre, considerando il fatto che negli ultimi tempi sono aumentate in modo significativo le segnalazioni da parte di coloro che riscontrano anomalie in questo senso. Mi riferisco ai crash e ai blocchi improvvisi dell’applicazione, con relativo disagio per coloro che utilizzano con una certa frequenza questo servizio. Insomma, si va oltre i malfunzionamenti dei singoli modelli menzionati in passato sul nostro magazine.

Affrontiamo i problemi e crash Telegram con Huawei

Qual è l’approccio giusto per provare a mettersi alle spalle una volta per tutte i problemi e crash Telegram con Huawei? Qualora un aggiornamento abbia avuto pessimi effetti per il proprio smartphone, o nel caso in cui l’anomalia abbia comunque origini software, potrebbe essere utile prendere come riferimento alcuni feedback ufficiali che negli ultimi tempi sono stati forniti direttamente da Huawei. In particolare, sui social ho trovato una replica di questo tipo:

“In merito al tuo messaggio, ti suggeriamo di provare ad eliminare la cache dell’applicazione Telegram, accedendo ad Impostazioni > app > app > Telegram > memoria > elimina cache oppure di provare a disinstallare e scaricare nuovamente l’applicazione alla versione più recente. Qualora dovesse persistere ti consigliamo di scriverci in privato“.

Certo, per molti utenti in possesso di un device Huawei potrebbe non essere illuminante il suddetto approccio ai potenziali problemi Telegram, ma la stessa assistenza non chiude le porte ad eventuale problema persistente dopo aver seguito la procedura in questione.

Arrivati a questo punto non mi resta altro da fare che chiedere ai nostri se abbiano affrontato problematiche di questo tipo con Huawei e con l’app Telegram in questi mesi, magari indicandoci una soluzione alternativa rispetto a quella recuperata dall’assistenza sui suoi canali social.