Non si placa la pioggia di offerte Gamestop che, come di consueto, accompagnano la marcia d’avvicinamento al Natale. Anche in un anno particolare quanto questo, la catena non ha mancato di supportare i propri acquirenti con il consueto Calendario dell’Avvento.

Uno tsunami di sconti quello che infarcisce le offerte Gamestop, con protagonisti alcuni dei principali attori videoludici di quest’anno. Non mancano infatti i cosiddetti tripla A ad affollare gli scaffali, con prezzi che sono stati ridotti di tanto rispetto a quelli proposti al day one.

Ed è quindi questo il momento migliore per operare i recuperi del caso, e ingrossare le fila della propria collezione con perle pregiate.

Offerte Gamestop al 9 dicembre, giochi per tutti i gusti

Basti pensare ad esempio a The Last of Us Part 2, la produzione targata Naughty Dog che ha reso ancor più bollente l’estate. Un’occasione imprescindibile quella proposta in questo frangente, con il prezzo fissato a 29.98€ che è troppo goloso per non approfittarne.

Discorso analogo per altre due produzioni esclusive PS4, vale a dire Nioh e Ghost of Tsushima. Tratti orientaleggianti e game design peculiare per i due titoli, che si differenziano in maniera sostanziale per il gameplay. Più ostico il primo, più votato alla scenograficità il secondo. Ma entrambi meritevoli di una chance, dall’alto del loro prezzo, pari a 29.98€ per ognuno.

Opportunità anche per gli utenti in possesso di Nintendo Switch, con le offerte Gamestop che non lasciano indietro nessuno. Tre i giochi da tenere sott’occhio, ossia Animal Crossing New Horizon, Luigi’s Mansion 3 e Hyrule Warriors L’Era della Calamità. Con il prezzo per ognuno, pari a 49.98€, che risulta parecchio intrigante.

Avete voglia di menare le mani, digitalmente parlando? Anche in questo caso le opzioni non mancano di certo, con Dragon Ball FighterZ e Tekken 7, a 19.98€.

Insomma, di idee regalo in vista del Natale 2020 non ne mancano di certo.