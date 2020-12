Karla Souza de Le Regole del Delitto Perfetto debutta in un’altra serie tv nella primavera 2021, stavolta una sit-com interpretata e prodotta da Topher Grace per ABC.

La commedia con Karla Souza de Le Regole del Delitto Perfetto in arrivo il prossimo anno, secondo la sinossi ufficiale, esplorerà il legame tra fratelli appartenenti a classi sociali diverse e in particolare “il rapporto commovente, ma super scomodo e talvolta frustrante, tra tre adulti: uno che appartiene all’1% di ricchi, uno della classe media e uno che sopravvive a malapena“.

Nel cast della serie quello di Karla Souza de Le Regole del Delitto Perfetto è un ruolo secondario. I tre protagonisti sono i fratelli al centro della storia. Topher Grace interpreterà il fratello di mezzo Tom, un intellettuale e romanziere che ha realizzato buone vendite con un paio di libri ma ha fatto flop con l’ultimo. Caitlin McGee interpreta la sorella maggiore, Sarah, una terapista infantile che è sposata con un’insegnante e fa fatica a sbarcare il lunario: mamma affettuosa per i suoi due figli, cerca di essere una guida saggia per i suoi due fratelli, che ovviamente sarebbero persi senza di lei. Infine, Jimmy Tatro interpreterà il terzo fratello Connor, che gestisce la sua società di private equity ed è oltraggiosamente ricco: acuta mente finanziaria, è però un pessimo genitore per la sua giovane figlia Gretchen. Di recente si è trasferito con la famiglia nella Bay Area in modo da poter essere più vicino ai suoi fratelli Tom e Sarah, ma scopre solo in quel momento i reali sentimenti dei fratelli nei suoi confronti.

Karla Souza de Le Regole del Delitto Perfetto, la Laurel di How to Get Away With Murder, è qui nei panni della moglie di Tom Marina, ex avvocato ed orgogliosa newyorkese che vorrebbe un giorno poter tornare al lavoro (se non altro per sfuggire ai suoi figli).

Tra gli altri personaggi della serie, Sasheer Zamata interpreta la moglie di Sarah, Denise, un’insegnante di una scuola pubblica estremamente paziente il cui atteggiamento sempre positivo spesso lascia perplesso il resto della famiglia. Inoltre Shiloh Bearman, Jordyn Starr Curet, Chloe Jo Rountree e JeCobi Swain interpretano i bambini della famiglia.

Scritta da Michael Colton e ispirata alla sua famiglia, la serie è stata annunciata da ABC per la primavera del prossimo anno.