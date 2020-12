Ormai è praticamente ufficiale, ci sarà anche il Moto G Stylus 2021 nel ventaglio di prodotti mobile per il prossimo anno di casa Motorola. D’altronde non dovrebbe stupire, considerando che negli ultimi mesi la compagnia alata è andata a presentare – e successivamente a lanciare sul mercato – numerosi e diversificati smartphone, soprattutto concentrati nella fascia media e medio bassa per prezzo e prestazioni.

Il Moto G Stylus 2021 – nuova edizione del device approdato in Italia con il nome commerciale di Motorola Moto G Pro – non fa eccezione, ed è tornato anche in data odierna agli onori della cronaca grazie alla breve apparizione della sua scheda prodotto tra i listini di Amazon.com.

Il leak è stato riportato dal noto portale Slashleaks, e fa eco alle caratteristiche tecniche pubblicate invece dall’insider Evleaks, comunque ancora provvisorie:

Model Number: XT211G

Nome in codice: Minsk

Display: 6,81″, risoluzione 2400 x 1080 pixel

SoC: Snapdragon 675

Memoria: 4GB di RAM, 128GB di storage

Fotocamera posteriore quadrupla: 48MP + 8MP (grandangolare) + 2MP (macro) + 2MP (profondità)

Fotocamera anteriore: 16MP

Sensore di impronte laterale

Batteria: 4000 mAh

No NFC

Android 10

Come potete notare, le principali differenze tra il Moto G Stylus 2021 e il modello precedente paiono risiedere nella posizione del sensore di impronte, in uno schermo leggermente più ampio e nel processore, senza dimenticare una piccola miglioria nel comparto fotografico. Il prezzo riportato da Amazon, poi, è pari a 339 dollari.