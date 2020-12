Masterchef Italia 10 prende il posto di X Factor 2020 da giovedì prossimo. Già domani sera, prima della finalissima del talent show di Sky, Alla vigilia della nuova stagione di MasterChef Italia, i tre giudici si ritroveranno per uno speciale che anticipa quello che succederà dal 17 dicembre con una cena a tre e tante novità. Intorno al tavolo prenderanno posto Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che si ritrovano a casa per cucinare insieme tra chiacchiere, buon cibo e risate con una dolce sorpresa finale, che sia l’annuncio di un nuovo giudice magari il re della pasticceria Massari tanto amato dal pubblico?

Per scoprire cosa bolle in pentola, non resta che sintonizzarvi giovedì 10 dicembre alle 19.10, prima della finale di X Factor ma fino ad allora il pubblico non potrà far altro che sognare la nuova edizione del cooking show, quello che ha aperto la strada all’arrivo della cucina e delle gare ai fornelli che hanno poi invaso la tv. Cosa succederà nell’edizione di un traguardo così importante come i dieci anni?

L’unica cosa che sappiamo è che sarà un’edizione complicata perché dopo dieci anni l’asticella deve alzarsi e dopo quello che abbiamo visto lo scorso anno sicuramente gli aspiranti Masterchef dovranno stupire i giudici e anche il pubblico a casa e non solo con i loro piatti ma anche con una serie di fusioni, di storie private e di dettagli che dovranno confermare la bellezza di questo programma. Al momento non sappiamo chi sono gli aspiranti concorrenti di questa edizione e nemmeno quali saranno le loro caratteristiche e quindi non ci rimane che attendere il 17 dicembre quando prenderà il via il programma.