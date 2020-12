Le riprese de L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta, sono in corso a Napoli, nel centro storico, a Piazza del Gesù, ma si sposteranno presto in altre città d’Italia. In particolare, per seguire la storia di Elena, la terza stagione sarà ambientata in parte a Firenze, dove le riprese della serie saranno realizzate nei primi mesi del 2021.

La conferma arriva dall’annuncio della Toscana Film Commission, che ha pubblicato un annuncio di casting per la terza stagione della serie televisiva di Rai Fiction ed HBO: L’Amica Geniale 3 è prodotta da Fandango, The Apartment e Wildside (entrambe parte del gruppo Fremantle) ed è attesa per la fine del 2021 in Italia su Rai1.

Alcune scene de L’Amica Geniale 3 saranno girate a Firenze, tra gennaio e febbraio 2021, e per quel periodo si ricercano diverse figure da impiegare come comparse sul set.

In particolare, la produzione de L’Amica Geniale 3 cerca bambine e bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni, ma anche donne e uomini di età compresa tra i 25 e i 65 anni. Nessun requisito specifico richiesto per partecipare alle selezioni per uomini e donne, ad eccezione di quello della taglia: è richiesta la 40/42 per le donne e la 48/50 per gli uomini.

Gli interessati a partecipare come figuranti alle riprese de L’Amica Geniale 3 possono inviare la propria candidatura via email, all’indirizzo apposito lag3.castingtoscana@gmail.com: nel messaggio bisogna specificare i propri dati personali, ovvero nome, cognome, età, residenza e recapito telefonico, allegando inoltre 2 foto (1 primo piano e 1 figura intera). Le figurazioni sono ovviamente retribuite, secondo quanto previsto da CCNL.

Recentemente annoverata tra le migliori serie televisive dell’anno dal New York Times, la serie tratta dai romanzi della misteriosa scrittrice Elena Ferrante ha conquistato la critica e il pubblico oltreoceano e si appresta ad approntare alcuni cambiamenti nella nuova stagione: L’Amica Geniale 3 non sarà più diretta da Saverio Costanzo, regista delle prime due parti, ma da Emanuele Crialese e Daniele Luchetti.

Le riprese de L’Amica Geniale 3 sono già in corso a Napoli, per ora ancora con protagoniste Gaia Girace e Margherita Marzucco: le loro sostitute, per interpretare Lila e Lenù da adulte, non sono state ancora rivelate.