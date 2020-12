Terza puntata de L’Alligatore, la serie crime tratta dai romanzi di Massimo Carlotto e diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. Stasera, mercoledì 9 dicembre, Marco Buratti e i suoi amici si immergeranno in un’indagine complessa e oscura che li sconvolgerà al punto da farli rivivere il loro periodo in carcere.

La serie è incentrata su l’Alligatore, alias Marco Buratti, ex galeotto ed ex cantante di blues, tornato in libertà dopo anni passati ingiustamente dietro le sbarre per un crimine non commesso. Avendo perso tutto, si reinventa detective privato per conto di grossi avvocati. Nelle sue indagini è sostenuto e aiutato da alcuni amici fidati che ha conosciuto nel periodo in carcere. Chiamato “l’Alligatore”, Buratti è in grado di sviscerare all’interno dell’illegalità criminosa, agendo lontano dagli occhi delle autorità.

La terza puntata de L’Alligatore, dal titolo Il Maestro di Nodi, vede Buratti alle prese, suo malgrado, con un caso intricato nell’inquietante mondo del sadomaso; un universo di violenza e solitudine che a lui e a Rossini mette i brividi. Mariano Giraldi, il marito di una donna scomparsa, nasconde alla polizia la sua appartenenza al mondo del sadomaso e si rivolge all’Alligatore, l’unico investigatore che viaggia nei territori oscuri dell’illegalità insieme ai suoi inseparabili compagni d’avventura Beniamino Rossini e Max la Memoria. La scoperta di questo ambiente, fatto di gente sola e ricattata, dove predatori feroci si aggirano e colpiscono in modi efferati, segnerà profondamente i nostri tre amici, facendo riemergere i fantasmi del carcere, i ricordi dolorosi e sconvolgenti di violenze viste o subite.

Nel cast de L’Alligatore, Matteo Martari nei panni di Marco Buratti detto l’Alligatore; Thomas Trabacchi interpreta Beniamino Rossini; Valeria Solarino è Greta, ex fidanzata di Marco; Gianluca Gobbi è Max La Memoria. E ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli; Eleonora Giovanardi in quello di Virna; Shalana Santana nelle vesti di Marielita e Andrea Gherpelli in quelle di Pellegrini.

Ecco il promo della puntata di stasera:

“La verità è che tutto mi fa venire in mente il carcere” 🎥 #LAlligatore torna 👉 mercoledì 21.20 #Rai2 📺



▪ Tutta la serie disponibile in anteprima su #RaiPlay pic.twitter.com/JQfxB6aOoX — Rai2 (@RaiDue) December 8, 2020

L’appuntamento con la terza puntata de L’Alligatore è per stasera alle 21:20 su Rai2. La serie per intero è inoltre disponibile sulla piattaforma RaiPlay.