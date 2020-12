La seconda stagione di Maiorca Crime ci sarà: la serie tornerà in onda il prossimo anno dopo il finale della prima parte in onda in replica il 9 dicembre su Rai Premium.

Il canale 25 del digitale terrestre, dedicato alle fiction Rai e non solo, ha riproposto questo poliziesco britannico ambientato nell’isola spagnola di Maiorca dallo scorso 11 novembre, dopo che Rai2 l’aveva programmato la scorsa estate in prima visione assoluta. E sarà sempre Rai2 a trasmettere la seconda stagione di Maiorca Crime nel 2021.

La programmazione della prima stagione in replica termina col nono e decimo episodio in onda su Rai Premium mercoledì 9 dicembre, in prima serata, e apre la strada alla seconda stagione di Maiorca Crime che arriverà in prima tv su Rai2 in primavera. I nuovi episodi saranno trasmessi nella prima metà del 2021, anche se non è ancora stata fissata una data per il debutto.

Intanto, ecco le trame dei due episodi finali in onda il 9 dicembre in prima serata su Rai Premium, intitolati rispettivamente L’uomo più ricercato di Maiorca e L’Ex Factor, con nuovi casi per i poliziotti Max e Miranda e decisioni importanti da prendere sul loro futuro, professionale ma soprattutto sentimentale.

1×09 – Nel corso di un’operazione di routine, Max e Miranda catturano uno spacciatore che, per alleggerire la sua posizione, decide di fare una soffiata e racconta che l’uomo più ricercato dell’isola…

1×10 – Max chiede a Carmen di sposarla e la ragazza prende del tempo per riflettere sulla proposta. Miranda riceve la notizia che il suo Capo la rivuole in Inghilterra, ma quando scopre che Max ha fatto la proposta di matrimonio…

La seconda stagione di Maiorca Crime in arrivo nel 2021 su Rai2 sarà una delle tante novità sul fronte poliziesco/crime della rete, insieme alle prime visioni di NCIS 18, SWAT 4, Blood & Treasure 2, The Rookie 3, Bull 5 e molti altri titoli.