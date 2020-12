L’asticella del trash sta per salire e dopo l’ennesima edizione di successo de Il Collegio ecco che arriva la Caserma. Sui social ufficiali si legge: “21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che per sei settimane vivranno in una caserma di montagna a Levico”. Questo è quello che sappiamo sul nuovo docureality che prenderà il posto lasciato vacante da Il Collegio e dai suoi ragazzi che la prossima settimana affronteranno il momento cruciale degli esami finali. In attesa di capire cosa ne sarà di Greta Scarano e compagni, Rai2 si prepara al meglio per il dopo feste guardando dopo il Natale e non solo.

Nei giorni scorsi si è parlato dell’arrivo dalla Caserma e poi anche di un altro docureality, il Convento, il cui nome spiega già tutto. Ad aprire le danze a gennaio sarà proprio La Caserma, il nuovo avvincente reality che strizza l’occhio all’adventure realizzato da Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale “Lads Army” al cui centro ci sarà una grande sfida per 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che per sei settimane vivranno in uno scenario particolarmente suggestivo: quello di una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, set unico a contatto con la natura.

Se Il Collegio metterà alla prova le loro abilità e la loro cultura, La Caserma farà lo stesso con le millennial generation spesso individualista e meno abituata alle regole della vita di gruppo. La “mission”? Tanta emozione e una straordinaria esperienza di convivenza e crescita personale per i nostri giovani protagonisti.

E il Convento? Questa volta sarà Discovery+ a proporre la versione italiana di Ti Spedisco in Convento il format in cui cinque ragazze, tra i 18 ed i 23 anni, dovranno vivere con delle suore rinunciando a tutto il resto. Successo assicurato quindi per queste due novità oppure no? Tutto dipenderà dai casting, questo è certo.