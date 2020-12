Ancora una volta l’aquila di Ligonchio dice la sua sul Presidente del Consiglio: a questo giro l’intervento di Iva Zanicchi da Mario Giordano, durante l’ultima puntata di Fuori Dal Coro, è una stilettata su una conferenza stampa del premier che la cantante ha seguito mentre si trovava ricoverata all’ospedale.

Ricordiamo, infatti, che Iva Zanicchi ha lottato contro il Covid-19 e oggi è perfettamente guarita, ma la terribile malattia ha ucciso il fratello Antonio. Un dolore, quello di Iva, ancora vivo e lancinante come lei stessa ha raccontato sabato 5 dicembre a Verissimo. Nel salotto di Mario Giordano ieri sera, 8 dicembre, Iva Zanicchi si è scagliata contro il premier Conte.

Iva Zanicchi da Mario Giordano ha riversato la sua indignazione per una conferenza stampa tenuta dal premier la scorsa settimana. Nel corso della diretta con le disposizioni natalizie del nuovo DPCM, infatti, Giuseppe Conte aveva chiarito la posizione della sua scorta nei confronti della fidanzata Olivia Paladino dopo un servizio mandato in onda da Le Iene.

Nel servizio Olivia Paladino veniva soccorsa dagli agenti della scorta di Conte mentre l’inviato le rivolgeva alcune domande. Giuseppe Conte aveva fatto chiarezza durante la conferenza stampa e Iva Zanicchi da Mario Giordano ha puntato il dito proprio su questo dettaglio.

“Io stavo male e lui parlava della scorta alla fidanzata”, ha detto l’aquila di Ligonchio visibilmente stizzita. Ancora, la cantanta ha fatto notare quanto quella puntualizzazione fosse fuori luogo mentre in Emilia, per esempio, ci sono persone che non riescono più a incontrarsi: “Si faccia un esame di coscienza“.

La cantante non è nuova alle critiche contro Giuseppe Conte: durante il lockdown aveva raccontato di aver sofferto di depressione per la paura, attribuendo al premier l’incapacità di gestire la pandemia. L’invettiva contro Conte di Iva Zanicchi da Mario Giordano, ora, arriva in un periodo di forte dolore per la cantante.