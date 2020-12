Tornerà anche Mark Sloan in Grey’s Anatomy 17? Da quando è andato in onda e la première di stagione di Grey’s Anatomy 17 è parso chiaro che questa sarebbe stata una stagione speciale. Non solo per il tema della pandemia da Coronavirus che la serie sta trattando in modo davvero intenso e verosimile, ma anche perché sarebbero tornati come guest-star molti dei volti storici del medical drama di ABC.

Mark Sloan in Grey’s Anatomy 17?

Il primo è stato quello di Patrick Dempsey nei panni di Derek Shepherd, apparso a sorpresa nel secondo e terzo episodio, poi è stata la volta di TR Knight nei panni di George O’Malley per il quarto e ora ogni settimana il toto-nomi impazza sul web in attesa di scoprire chi sarà il prossimo ad apparire in Grey’s Anatomy 17 in sogno a Meredith, malata di Covid con un intensa attività onirica che la porta a dialogare con le persone che più amato.

Il ritorno di Mark Sloan in Grey’s Anatomy 17 confermato da un tweet?

Da qualche giorno in rete impazza lo screenshot di uno scambio di tweet tra Eric Dane ed Ellen Pompeo, che sembrerebbe confermare il ritorno del personaggio di Mark Sloan in Grey’s Anatomy 17. Nei messaggi i due attori sembrano darsi una sorta di appuntamento, anche se in modo molto vago. Lo scambio non è recente, risale allo scorso maggio, ma è proprio in quel periodo che la showrunner Krista Vernoff e l’attrice Ellen Pompeo hanno concordato di riportare nella serie alcuni degli attori più amati. In quel periodo, infatti, si stava sviluppando la sceneggiatura di Grey’s Anatomy 17 e ci sono stati i primi contatti tra la Pompeo e Dempsey per il suo ritorno nella première di stagione.

Il tweet rivelatore su Mark Sloan in Grey’s Anatomy 17?

Alla luce di quanto emerso nelle ultime settimane, questo scambio di tweet tra Eric Dane e ed Ellen Pompeo potrebbe essere un indizio di un primo contatto fra di loro per concordare l’apparizione del personaggio di Mark Sloan in Grey’s Anatomy 17 nei sogni di Meredith. Dane chiede alla Pompeo come se la stanno cavando tutti (presumibilmente il gruppo di lavoro di Grey’s Anatomy) e lei replica con “stiamo andando bene, ci manchi“. La risposta di Dane è un invito a vedersi: “Andiamo a fare una passeggiata, ti troverò“.

Proprio questo dettaglio potrebbe implicare l’idea che Dane sapesse già di dover apparire sulla spiaggia nei sogni di Meredith in Grey’s Anatomy 17, una supposizione che acquisisce peso dopo la scoperta che saranno in tanti ad apparire in questa stagione, visto che il ritorno di Derek è stato solo la punta dell’iceberg. Al finale della prima parte di stagione mancano ancora due episodi su ABC (tre in Italia su Fox) e il volto di Mark Sloan in Grey’s Anatomy 17 potrebbe essere una delle prossime sorprese in arrivo.

Yo @EllenPompeo how you folks holding up? — Eric Dane (@RealEricDane) May 16, 2020