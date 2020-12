Il prezzo del Samsung Galaxy S21 potrebbe non stupire affatto ed essere perfettamente in linea con quello di lancio della serie Samsung Galaxy S20 del 2020. Al lancio delle ammiraglie, come raccontato anche questa mattina, manca davvero pochissimo con una data di presentazione che potrebbe essere quella del 14 gennaio prossimo. Più che normale dunque è che piovano notizie abbondanti sui prossimi dispositivi in uscita. I dettagli odierni riguardano anche il costo al pubblico degli smartphone tanto attesi.

Prendendo come riferimento una fonte indiana, il noto sito GSMArena afferma che il prezzo del Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere esattamente quello del Galaxy S20 in tutti i suoi modelli. Il discorso vale per il mercato indiano ma non ci sono particolari motivi per credere che la politica commerciale sia diversa in altre parti del globo. Se dunque nel paese asiatico il modello standard costerebbe 67.000 rupie, 74.000 la variante Plus, 93.000 quella Ultra mantenendo esattamente il valore dei predecessori al lancio, lo stesso ragionamento varrebbe sia negli Stati Uniti in dollari che in Europa in euro.

In pratica, dalle nostre parti, il Samsung Galaxy S21 dovrebbe costare 899 euro, il modello Plus 999 ed infine quello Ultra fino a 1399 euro. Nelle scorse settimane, a dire la verità, si era ipotizzato pure che i nuovi arrivati costassero meno dei predecessori. Se questa prospettiva non potrà essere realizzata, sapere che i costi dei prossimi top di gamma non saranno incrementati rispetto ai predecessori almeno rincuora.

Sempre dalla fonte indiana apprendiamo che l’inizio delle prenotazioni per i nuovi Samsung Galaxy S21 partirebbero una settimana dopo della presentazione dei dispositivi, dunque intorno al 21 gennaio. Si tratterebbe di una pianificazione specifica per quell’area geografica: in Italia e in Europa in generale la prevendita di tutti i modelli delle ammiraglie partirebbe contestualmente al lancio, dunque il 14 gennaio. Il condizionale è d’obbligo, attendiamo conferme.