Il finale de Il Silenzio dell’Acqua 2 si avvicina a grandi passi e, salvo cambiamenti, andrà in onda il prossimo 16 dicembre lasciando Luisa sempre più sola, alle prese con la sua indagini ma anche ai guai che sta combinando Andrea. L’uomo è ancora convinto che Elio sia coinvolto in qualche modo nel duplice omicidio e il fatto che lui denunci di essere stato aggredito proprio da quello che possiamo definire il suo rivale in amore, non lo fa navigare in acque tranquille.

Le prime anticipazioni del finale de Il Silenzio dell’Acqua 2 rivelano che i fatti sembrano smentire Andrea e che Elio, di fatto, è stato aggredito proprio da lui e adesso toccherà a Luisa scoprire la verità su quanto è successo mentre l’assassino di Sara e Luca continua a rimanere libero. Matteo continua a credere nell’innocenza del padre e questo lo porta allo scontro con Nina. Nel frattempo, Don Carlo si imbatte in alcuni inquietanti indizi mentre il cadavere di Sergio riemerge dall’acqua e le indagini sulla sua morte innescano un meccanismo che rischia di essere letale, ancora una volta.

Prima del finale de Il Silenzio dell’Acqua 2, però, l’appuntamento con la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti è fissato per oggi, 9 dicembre, con la terza puntata. Ecco di seguito il promo:

Nella puntata di questa sera, Sergio potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara, mentre Davide prende una decisione difficile che lo mette in grave pericolo. Nel frattempo Andrea è convinto che anche Elio sia coinvolto nel duplice omicidio ma Luisa ritiene che lui sia condizionato dalla gelosia per Roberta. Le divergenze sull’indagine non impediscono ad Andrea e Luisa di ritrovarsi più vicini di quanto non siano mai stati… Silvia e Umberto sembrano nascondere qualcosa alla polizia, eppure non paiono avere alcun movente per la morte di Sara e Luca. Ma Luisa fa una scoperta che cambia tutto. Dopo aver ferito gravemente Don Carlo, Sergio fugge e chiede aiuto a Elio. Andrea continua a sospettare di Elio e la tensione fra i due uomini cresce sempre di più.