Dopo avervi spiegato come cambiare sfondo delle chat WhatsApp oggi 9 dicembre eccoci qui pronti a darvi un’altra importante notizia sul fronte dell’app di messaggistica istantanea più popolare in assoluto, accohliendo la funzione ‘Carrello’, pensata per facilitare gli acquisti (non è un caso che la distribuzione globale sia partita proprio in prossimità delle festività natalizie) con le società che offrono più di un prodotto alla volta. La funzione Carrello di WhatsApp consentirà agli utenti di sfogliare il catalogo, fare una selezione degli articoli desiderati e perfino inoltrare l’ordine con un semplice messaggio, dando così anche alle aziende la possibilità di gestire gli ordini in modo più efficiente (potete approfondire il discorso dando uno sguardo alla pagina dedicata sul blog ufficiale di WhatsApp).

Davvero utile la funzione Carrello di WhatsApp per gli acquisti di Natale

Per inviare un ordine, una volta selezionati i prodotti nel catalogo sarà sufficiente selezionare la voce ‘Aggiungi al carrello’, e da lì procedere all’inoltro del messaggio che varrà come conferma dell’ordine in questione. Chiaramente perché lo shopping vada in porto il venditore dovrà supportare l’opzione che permette di effettuare compere attraverso WhatsApp, cosa che si potrà verificare scorgendo l’icona stilizzata del negozio presente a fianco del nome dell’azienda nella conversazione di chat (diversa, anche se di poco, a seconda dell’utilizzo di iPhone o di dispositivi Android).

Come vedete, niente di più semplice data l’immediatezza del mezzo e la conoscenza che ormai ciascuno di noi ha dell’applicazione. La funzione Carrello tornerà molto utile ai clienti, ma anche ai negozianti, che in questo modo avranno sempre sott’occhio quali articoli vengono ordinati, senza la necessità di scambiare troppi messaggi con gli utenti. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo in tempi brevi.