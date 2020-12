Siamo davvero ad un passo dal rilascio dell’aggiornamento con EMUI 11 per i primi smartphone Huawei compatibili, almeno per quanto concerne la distribuzione del pacchetto software su base globale. Questi i segnali raccolti proprio in queste ore, dopo che nella giornata di ieri vi abbiamo fornito tutte le istruzioni del caso per partecipare al programma beta. Insomma, quanto emerso oggi 9 dicembre rappresenta formalmente il passaggio dalla teoria alla pratica per l’upgrade nella sua versione definitiva e stabile. Anche nel Vecchio Continente.

Riscontro ufficiale per EMUI 11 stabile su Huawei anche in Europa

Tutto nasce da un tweet ufficiale pubblicato proprio dallo staff EMUI nel corso delle ultime ore. A testimonianza del fatto che lo stato dei lavori sia ormai in una fase avanzata, infatti, è stato confermato che questo step cruciale da parte di Huawei sia esattamente dietro l’angolo. In termini più pratici, nonostante la comunicazione in questione non scenda così nel dettaglio, questo vuol dire che il lancio di questa ultima versione del firmware, caratterizzata da EMUI 11, inizierà questo mese per gli utenti su scala globali.

In un contesto di questo tipo, credo sia utile prendere in esame la roadmap ufficiale EMUI 11, secondo cui Huawei dovrebbe avviare per la prima volta la distribuzione del tanto atteso aggiornamento a bordo di dispositivi come i vari Huawei P40 e Mate 30 a dicembre 2020. Poi, a partire da gennaio e nei mesi a seguire, dovrebbe essere la volta di Huawei Mate Xs e di altri smartphone. Non a caso, il produttore cinese ha recentemente avviato il programma beta in questione per modelli del calibro di Huawei P30, Mate 20 e Nova 5T.

Insomma, lo schema e l’iter di diffusione dell’aggiornamento con EMUI 11 in Europa dovrebbe essere quello appena riportato tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno. Non resta che attendere la prossima mossa di Huawei.