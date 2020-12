Non è un mistero il fatto che da qualche giorno si possa cambiare lo sfondo della chat WhatsApp su Android e anche iPhone. La funzione è stata introdotta in questa ultima parte del 2020, sia per utenti Android che per possessori di iPhone. Ora che la distribuzione della novità è definitiva e completa per milioni e milioni di user in tutto il mondo, ecco spiegata la procedura per modificare proprio i wallpaper all’interno del servizio, distinta in base al sistema operativo di riferimento.

Come cambiare lo sfondo della chat WhatsApp su smartphone Android

Le modifiche possono riguardare contemporaneamente tutte le chat, oppure essere differenziate per conversazione. Nello stesso momento, le soluzioni proposte sono disponibili sia con sfondi chiari che con sfondi scuri.

Quando si vorrà cambiare lo sfondo per tutte le chat, bisognerà andare in Impostazioni > Chat > Sfondo e dunque selezionare il comando “Cambia”. La selezione di risultati è abbastanza ampia e ognuno di questi potrà essere testato. Al contrario, se lo sfondo vorrà essere cambiato solo per una singola chat, bisognerà operare direttamente all’interno di questa e dunque andare nel relativo Menù in Altre opzioni > Sfondo per poi utilizzare quello di proprio piacimento.

Come cambiare lo sfondo delle chat WhatsApp su iPhone

Anche sugli iPhone è possibile cambiare lo sfondo delle chat WhatsApp. In maniera molto simile a quanto già raccontato per i dispositivi Android, se si vorranno cambiare tutti gli sfondi bisognerà andare in Impostazioni > Chat > Sfondo chat, dunque scegliere il wallpaper preferito e dunque impostarlo.

Sempre su iPhone, se si vuole procedere sulla singola chat, bisognerà andare sul nome del contatto o del gruppo, quindi su “Sfondo e suono” e ancora su “Scegli un nuovo sfondo”. La nuova soluzione potrà essere ritrovata in un’ampia selezione e naturalmente l’utente potrà effettuare tutte le prove del caso per capire quale risultato sia per lui più congeniale.